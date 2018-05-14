MHP’nin bayraklarını köpekler kopartmış!

Partililer tarafından ilçe binası ve çevresinde asılan çok sayıda MHP bayrağının kesilmiş halde bulunduğu belirtildi. Yaşananların ardından il başkanı Aydın Ünlü’nün süreçle ilgili kaos oluşturulmaması talimatını verdiği, konu hakkında emniyet güçlerine bilgi verilerek şikayette bulunulmasını söylediği ifade edildi.

KÖPEKLER KOPARTMIŞ

Yapılan başvuruların ardından emniyet birimlerinin araştırma başlattıkları, Bölgeyi gören kamera kayıtlarının araştırılmasının ardından parti bayraklarının olduğu bölgede yiyecek yemeye çalışan sokak köpekleri tarafından kopartıldığının ortaya çıktığı açıklandı.