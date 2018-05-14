MHP’nin bayraklarını köpekler kopartmış!

Partililer tarafından ilçe binası ve çevresinde asılan çok sayıda MHP bayrağının kesilmiş halde bulunduğu belirtildi. Yaşananların ardından il başkanı Aydın Ünlü’nün süreçle ilgili kaos oluşturulmaması talimatını verdiği, konu hakkında emniyet güçlerine bilgi verilerek şikayette bulunulmasını söylediği ifade edildi.
KÖPEKLER KOPARTMIŞ
Yapılan başvuruların ardından emniyet birimlerinin araştırma başlattıkları, Bölgeyi gören kamera kayıtlarının araştırılmasının ardından parti bayraklarının olduğu bölgede yiyecek yemeye çalışan sokak köpekleri tarafından kopartıldığının ortaya çıktığı açıklandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz