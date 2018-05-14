MHP’li adaylar esnaf turunda

MHP Kocaeli teşkilatları 24 Haziran seçimlerine kitlenmiş durumda. Milletvekili aday adayları Hüseyin Parlak ve İbrahim İnanç Çakıroğlu, önceki gün Karamürsel’de esnaf ziyaretleri yaparak cumhur ittifakını vatandaşlara anlattılar.

“OYUNLARI BİZ BOZDUK”

Yapılan ziyaretle ilgili olarak konuşan aday adaylarından Hüseyin Parlak, “Mesele Türkiye ve milletse gerisi teferruattır diyen partidir MHP. 15 Temmuz gecesi yapmasını gerekeni yaparak hainlerin oyununu bozmuştuk. Bugünde aynı çeşitli senaryoları 24 Haziran seçimleri ile bozacaktır” dedi.

“MİLLETİMİZİN YANINDAYIZ”

Karamürsel esnaf ziyaretlerine katılan diğer milletvekili adayı İbrahim İnanç Çakıroğlu ise, “Ülke bu kadar olağanüstü bir süreçten geçerken, bir damla su taşıma inancıyla tarafımız belli olsun diyerek yola çıktık. Vatandaşımız bizim ne demek ve ne yapmak istediğimizi çok iyi anlamış. Bize anlatmanıza gerek yok gerekeni yapacağız diyorlar” ifadelerini kullandı.