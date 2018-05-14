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Karaosmanoğlu’na Elönü teşekkürü

Kitap Fuarı’nı gezen CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Atatürk nefreti ile tanınan Esra Elönü’nün programının iptal edilmesi dolayısıyla Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür etti.

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Bu yıl 10. kez kapılarını açan Kocaeli Kitap Fuarı’nı CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay da ziyaret etti. Gezisi sırasında Sarıbay’a il yöneticilerinden Selim Yıldız ve Didem Turan ile İl Gençlik Kolları Başkanı Emre Andız da eşlik etti. Stantları gezerek yazarları ziyaret eden CHP’liler, satışa sunulan ürünler ve kitaplar hakkında bilgi aldı.

ELÖNÜ’NÜ HATIRLATTI

Geçtiğimiz günlerde Atatürk nefreti ile tanınan yazar Esra Elönü’nün kitap fuarı programının iptal edilmesi için çağrıda bulunan il başkanı Cengiz Sarıbay, “Bu zatın programdan çıkarılması önemli bir olaydır” dedi.

HASSASİYET GÖSTERİLMELİ

Elönü’nün fuar programının iptal edilmesinin önemli bir olay olduğunu belirten Sarıbay, “Çağrımızı dikkate alan Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’na teşekkür ediyorum. Ortak değerlerimize değer vermeyen ve bu değerlerimizi kötüleyerek, hakaret ederek prim yapanların bu tip etkinliklere en başından davet edilmemesi lazım. Böyle konularda gerekli hassasiyet gösterilmelidir” açıklamasında bulundu.

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