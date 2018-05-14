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Bugün 16:10 TSİ- Teknoloji ( G : Bugün 19:14 TSİ )

Iphone X toplatılıyor mu?

Apple’ın büyük ümitlerle tanıttığı iPhone X firmanın yüzünü bir türlü güldüremedi. Üretim kapasitesi iki kez düşürülen çentikli telefon her şeye rağmen hedefleri tutturamıyor. Peki iPhone X neden başarısız oldu? Yapılan bir araştırma 10. yıl özel iPhone X’un neden başarısız olduğunu ortaya çıkardı.

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Apple’ın büyük ümitlerle tanıttığı iPhone X firmanın yüzünü bir türlü güldüremedi. Üretim kapasitesi iki kez düşürülen çentikli telefon her şeye rağmen hedefleri tutturamıyor. Peki iPhone X neden başarısız oldu? Yapılan bir araştırma 10. yıl özel iPhone X’un neden başarısız olduğunu ortaya çıkardı. Apple, 10. yıl özel telefonunu iddialı bir tasarım ile piyasaya sunmuştu. Büyük ümitlerle satışa çıkan 1000 dolarlık telefon, ilk olarak üretim sorunlarıyla gündeme geldi. Sonrasındaysa satılamamasıyla.

HUAWEİ VE LG DE ÇELTİKLİ EKRANA GEÇİYOR

Dünya genelinde satışları beklentilerin çok altında kalan telefonun üretim kapasitesi iki kez düşürülmüştü. Hatta düşen üretim kapasitesi nedeniyle iPhone X’daki OLED ekranı üreten Samsung, zarar etme noktasına gelmiş ve OLED ekran üretecek farklı firmalar aramaya başlamıştı. Tasarımı pek kişi tarafından beğenilen 10. yıl özel iPhone’u çentikli ekranıyla sektörde trend olmaya başladı. İlk olarak Çinli üreticiler tarafından kopyalanan çentikli ekran, daha sonra Asus tarafından da kullanılmaya başladı. İddialara göre Huawei ve LG de çentikli ekranlara geçiş yapacak.

4 FARKLI CEVAP

Yeni iPhone ekranıyla yeni bir trendin başlamasını sağladı, ancak kendi başarısını sağlayamadı. Telefonun düşük satışlarıyla ilgili önemli bir anket yapıldı. 1500 iPhone kullanıcısı arasında yapılan anket, kullanıcıların çentikli iPhone’a neden geçmediğini gözler önüne serdi. 1500 iPhone kullanıcısına ”neden iPhone X’a geçiş yapmadınız?’‘ sorusu sorularak yapılan ankette 4 farklı cevap öne çıktı. Bunlardan en çok öne çıkanı ”geçmedim çünkü benim iPhone’um yeterince iyi çalışıyor’‘ oldu.

"BENİM IPHONE'UM GAYET İYİ ÇALIŞIYOR"

Ankete katılanların yüzde 31’i ise telefonun çok pahalı olmasından yakındı ve bu nedenle satın almadığını söyledi. Daha büyük ekran isteyen yüzde 8’lik kesime ek olarak, kullanıcıların yüzde 17’si de farklı bir sebep nedeniyle geçiş yapmadığını söyledi. Öte yandan iPhone X`in toplatılacağı ve üretiminin durdurulacağı hakkında söylentilere ise henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bu yüzden de iPhone X almak isteyenler bir süre tercihlerini değiştirmek durumunda kaldı. Kaynak: ShiftDelete

Bugün 16:10 TSİ - Teknoloji

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