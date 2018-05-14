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Bugün 16:21 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 17:30 TSİ )

30 bin lira maaşla turist aranıyor!

2 bin 500 yıllık kaya mezarlarıyla ünlü Dalyan’a, Sarıgerme’ye, caretta carettalarıyla ünlü İztuzu Plajı’na ve 3 bin yıllık Kaunos Antik Kenti’ne ev sahipliği yapan Muğla'nın Ortaca Belediyesi, ilçenin tanıtımı için ilginç bir yarışma başlattı.

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Best Job In Turkey (Türkiye’nin En İyi İşi) projesiyle, seçilecek kişi, profesyonel turist olarak 1-31 Ağustos 2018 arasında bir ay boyunca Dalyan ve Sarıgerme’yi gezip tatil deneyimlerini ve fotoğraflarını www.bestjobinturkey.com projesinin Instagram, Facebook, Youtube gibi sosyal medya hesaplarında paylaşacak. Bir ay boyunca tüm masraflarını Ortaca Belediyesi, esnaf ve sivil toplum kuruluşlarının karşılayacağı profesyonel turist, tatilin sonunda 30 bin lira da ücret alacak. Başvurular 15 Mayıs-14 Temmuz arasında www.bestjobinturkey.com adresine yapılacak.

18 Temmuz'da seçilecek

Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, projeyi yapan ajans yetkilileri ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan jüri ile 18 Temmuz’da söz konusu profesyonel turisti seçecek. Başkan Karaçelik, yaptığı açıklamada, yörenin ve ülkenin tanıtımı için çok değişik faaliyetler hazırladıklarını söyledi. Şubat’ta EMITT Fuarı’na katıldıklarını belirten Karaçelik, “Burada böyle bir projeden bahsedildi. Bu projeyi üstlenip üstlenmeyeceğimizi sordular. Projenin ismini ve içeriğini öğrenince gerçekten çok heyecanlandım. Bu proje, kendisinin haber değeri olan bir proje olduğu için, yörenin ve ülkenin tanıtımı için çok değerli buldum ve arkadaşlarımızı buraya davet ettim.” dedi. Karaçelik, Kaymakamlık himayesinde belediye olarak proje hakkında iş adamları ve turizmcilerle toplantılar yapıldığını ifade etti.

"Başvuru yoğunluğu var"

Projenin yanı sıra haberinin de katkı sağlayacağını düşündüğünü anlatan Karaçelik, “Amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Projenin ismi Best Job In Turkey. Belediyemize çok yoğun bir başvuru var. Projeye başvuracak arkadaşlarımız bestjobinturkey.com adresinden bilgi alabilir ve başvuru şartlarını öğrenebilirler.” diye konuştu. Karaçelik, seçilecek kişinin 30 gün boyunca çok değişik yerleri gezeceğine dikkati çekti.

"Dünyanın en şanslı işçisi olacak"

Kişinin, gittiği yerlerin fotoğraflarını ve videolarını çekerek sosyal medyadan yayın yapacağını dile getiren Karaçelik, şunları kaydetti: “Dünyanın en şanslı işçisi olacak herhalde. Hem ülkemizin en güzel yerlerinde konaklayacak, denize girecek, değişik aktiviteler yapacak, hem de 30 bin lira alacak. Şanslı kişiyi şimdiden kutluyorum.” Karaçelik, seçilecek kişinin mutlaka bir ya da birden fazla yabancı dil bilmesi, iyi blog yazabilmesi, sosyal medyayı iyi kullanabilmesi ve fotoğraf, video çekebilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Bugün 16:21 TSİ - Ekonomi

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