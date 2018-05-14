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Kıbrıs gazisinin evine ateş düştü!

Körfez'de bir binanın yıkımı sırasında demirleri toplamaya çalışırken iş makinesinin altında kalan hurdacılık yapan Kıbrıs gazisi Kadir Tanaç (65) yaşamını yitirdi. Gazinin evine bayrak asılırken, yakınları büyük üzüntü yaşadı

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Olay dün, Körfez Sevindikli Mahallesi'nde meydana geldi. İstimlak çalışmaları kapsamında yıkılan bir bina enkazında demirleri toplamak için alana giren hurdacılık yapan Kadir Tanaç, iş makinesi operatörü H.B.'nin kendisini fark etmemesi sonucu makinenin altında kalarak hayatını kaybetti. Kıbrıs gazisi Tanaç'ın yakınları acı haberle gözyaşı dökerken, İzmit Tavşantepe Mahallesi'nde bulunan evine Türk bayrağı asıldı.

"'DUR BABA' DİYE BAĞIRDIM"

Olayın yaşandığı sırada babasının yanında olduğunu söyleyen oğlu Barış Tanaç, "Babamla benim aramda 150 metre vardı. Biz fakir adamız, demir toplayarak ekmek kazanıyoruz. Ekmek paramızı demirden kazanıyoruz. Babam bana yardım etmek istedi, yanıma geldi. Daha sonra yanımdan uzaklaştı. İş makinesi bir baktım babama doğru geliyor. Aralarında 6 metre bir mesafe var. Babam bakmadı, görmedi ama iş makinesi üzerine doğru gidiyordu. Babamı ezmeden önce ben koşmaya başladım, 'Dur dur', 'Baba baba' diye bağırarak. Benim babam biraz ağır işitiyor, beni duymadı. İş makinesi babamı ezdi. Hiçbir şey yapamadım. Babamın üzerindeyken tekrar 'dur' dedim, 'Babam paletin altında kaldı. Operatöre 'Çabuk geri git' dedim, çok geçti ama ne yapacağımı bilemiyordum. Geri çektirdim iş makinesini, bir baktım babamı toprağın içerisine gömmüş" dedi.

KIBRIS GAZİSİ

Barış Tanaç babasının Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını ve gazi olduğunu belirterek, "Benim babam Kıbrıs gazisi, savaşta gazi oldu, maaş alıyordu. Babamın ölümüne neden olan iş makinesi operatöründen davacıyım" diye konuştu. Kadir Tanaç'ın komşusu Mehmet Özkuş ise "Kadir amcanın yanında ilk olarak ben vardım. Rahmetlinin kepçeyle arasında yaklaşık 6 metre mesafe varken, kepçe operatörü sağa sola mı bakıyordu, telefonla mı ilgileniyordu, direkt üzerine geldi. Kendisi Kıbrıs Gazisi. Kıbrıs Barış Harekatı sırasında bahriyeliydi. Bacağında savaştan kalma yara vardı" dedi. Kıbrıs Barış Harekatı gazisi Kadir Tanaç'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Tavşantepe Ulu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Bugün 16:28 TSİ - Asayiş

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