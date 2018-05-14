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Oy pusulasında dikkat çeken sıralama

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi yapıldı. Buna göre oy pusulasında Muharrem İnce 1, Meral Akşener 2, Recep Tayyip Erdoğan 3, Selahattin Demirtaş 4, Temel Karamollaoğlu 5, Doğu Perinçek ise 6. sırada yer alacak.