Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 19:08 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 19:13 TSİ )

Oy pusulasında dikkat çeken sıralama

Cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için YSK'da kura çekimi yapıldı. Buna göre oy pusulasında Muharrem İnce 1, Meral Akşener 2, Recep Tayyip Erdoğan 3, Selahattin Demirtaş 4, Temel Karamollaoğlu 5, Doğu Perinçek ise 6. sırada yer alacak.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Adayların oy pusulasındaki sıralaması da Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK) yapılan oylama ile belirlendi. Yüksek Seçim Kurulu'nda (YSK), 24 Haziran'da yapılacak seçimde cumhurbaşkanı adaylarının birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Buna göre adaylar oy pusulasında şu sıralama ile yer alacak:

1-  Muharrem İnce
2-  Meral Akşener
3-  Recep Tayyip Erdoğan
4-  Selahattin Demirtaş
5- Temel Karamollaoğlu
6- Doğu Perinçek

Bugün 19:08 TSİ - Siyaset

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Karaosmanoğlu, kurucu üyeyi susturdu mask
Karaosmanoğlu, kurucu üyeyi susturdu
CHP’de gergin konuşma: Sizlerden sıkıldım artık kenara çekilin! mask
CHP’de gergin konuşma: Sizlerden sıkıldım artık kenara çekilin!
CHP’de pamuk eller cebe! mask
CHP’de pamuk eller cebe!
AKP’li kadınlar kahvaltıda buluştu mask
AKP’li kadınlar kahvaltıda buluştu
CHP’li adaylardan ilçe başkanlarına baskı! mask
CHP’li adaylardan ilçe başkanlarına baskı!
Kılıçdaroğlu, neden Cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı mask
Kılıçdaroğlu, neden Cumhurbaşkanı adayı olmadığını açıkladı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor! mask
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor!
Fabrikada feci iş kazası: 1 ölü! mask
Fabrikada feci iş kazası: 1 ölü!
Ünlü marka İzmit'e geliyor! mask
Ünlü marka İzmit'e geliyor!
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu mask
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu
Polis memurunun ölümü yasa boğdu! mask
Polis memurunun ölümü yasa boğdu!
Beşgen Mobilya'nın sahibi serbest kaldı! mask
Beşgen Mobilya'nın sahibi serbest kaldı!

GALERİ

Twinkle Life tam not aldı mask
Twinkle Life tam not aldı
Evladın arkasından en acı haykırış! mask
Evladın arkasından en acı haykırış!
Göğsündeki kedisiyle otostop çekip Türkiye’yi dolaşıyor mask
Göğsündeki kedisiyle otostop çekip Türkiye’yi dolaşıyor
İzmitliler, Kertil Tekke’de buluştu mask
İzmitliler, Kertil Tekke’de buluştu
Cennet nasıl olmasın ayaklarının altında ANNEM? mask
Cennet nasıl olmasın ayaklarının altında ANNEM?
Sarıbay, aday adaylarını uyardı mask
Sarıbay, aday adaylarını uyardı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL