Çocuğu için intihar etmek istedi!

Olay öğle saatlerinde, Gölcük Kavaklı Sahili mevkiinde meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatısına çıkan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, çatıdaki kişinin atlaması ihtimaline karşı şişme atlama yatağını açtı. Polis, B.U. ile görüşerek ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeler sonunda B.U. ikna edildi. Eşinden boşanan, çocuğunun kaldığı yurttan kaçtığını ileri süren B.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.