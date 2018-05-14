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Bugün 19:30 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 19:31 TSİ )

Çocuğu için intihar etmek istedi!

Gölcük'te, çocuğunun yurttan kaçtığını ileri süren B.U. 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. B.U. ikna edilerek aşağı indirildi.

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Olay öğle saatlerinde, Gölcük Kavaklı Sahili mevkiinde meydana geldi. 3 katlı bir binanın çatısına çıkan kişiyi görenler polise haber verdi. Olay yerine polis, 112 Acil ve itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekibi, çatıdaki kişinin atlaması ihtimaline karşı şişme atlama yatağını açtı. Polis, B.U. ile görüşerek ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeler sonunda B.U. ikna edildi. Eşinden boşanan, çocuğunun kaldığı yurttan kaçtığını ileri süren B.U. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 19:30 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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