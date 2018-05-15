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15 Mayıs 2018- Ekonomi ( G : 17 Mayıs 2018 )

En bereketli ve lezzetli iftarlar için Seka Sahil Restorant…

Sekapark’ta denize nazır İzmit Körfez’ini ayaklarınızın altına seren Seka Sahil Restoran, Ramazan’ı zengin mönüleri ile karşılamaya hazırlanıyor.

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Kendinizi evinizde hissettiren cümlesinin hakkını veren Seka Sakil Restorant yeni işletmecileri ile Kocaeli halkına hizmet vermeye başladı. Lezzet ve ambiyans kriterleri içerisinde müşterileri için daima en iyi mönüleri hazırlayan Seka Sahil Restorant, deniz manzarası eşliğinde önce damaklarınızı sonra sizleri mest edecek.

KEBAP ÇEŞİTLERİNDE İDDİALILAR

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Adanalı Mehmet Usta’nın hazırladığı kebap çeşitleri başta olmak üzere Türk ve dünya mutfağından lezzetler barındıran Seka Sahil Restorant lezzetli bir akşam yemeğinden sonra sizleri canlı müzik eşliğinde sohbeti doyumsuz akşamlara davet ediyor.

SAHURA KADAR AÇIK

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Ramazan ayında Kocaeli halkına iftar mönülerinin dışında sahurda da hizmet verecek olan Seka Sahil Restoran, içerisinde iftariyelik, çorba, salata, ara sıcak, ana yemek, tatlı ve yanında bir adet içeceği barından 3 çeşit iftar mönüsü ile Ramazan’ı karşılamaya hazırlanıyor. Bilgi ve rezervasyon için 0533 153 6500 ile irtibata geçebilirsiniz.

15 Mayıs 2018 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi

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