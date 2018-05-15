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Bugün 09:05 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 12:03 TSİ )

"Cumhurbaşkanımız devam et dedi"

24 Haziran Hareketi’nin lansman toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Reis bana sordu ben görevime devam etmek istiyorum dedim. Ben korkuyordum,  yoksa hemen sizle vedalaşacaktım ama iki gün sonra haber verdi. Tamam devam etsin dedi” diye konuştu.

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Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun öncülüğünde 24 Haziran Hareketinin lansman programı gerçekleştirildi. Antikkapı’da “Türkiye İçin Seninleyiz Erdoğan” başlığıyla gerçekleştirilen programa başkan Karaosmanoğlu’nun yanı sıra, AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, Kartepe Belediye Başkanı Hüseyin Üzülmez, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Kandıra Belediye Başkanı Ünal Köken, Lastik İş Sendikası Genel Başkanı Abdullah Karacan, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, esnaf odalarının başkanları, STK’ların temsilcileri ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.  Salonun girişinde katılımcılara 24 Haziran Hareketi’ne dair hazırlanan broşürler dağıtıldı.

 

ATATÜRK’ÜN ÖNDERLİĞİNDE

 

Programda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Atalarımız, dedelerimiz bize en son güzel bir Anadolu armağan ettiler. Cumhuriyeti kurdular ondan öncesine gitmeyeyim. Eskiden yoksul millettik, sıkıntılar çektik. İhtilaller gördük, idamlar gördük ama hamd olsun pek çok badireleri atlattık ve dünyada parmakla gösterilen ülke olduk. Herkes biz de Türkiye gibi olmak istiyoruz diyor. Çanakkale’de şehit olan dedelerimiz, İstiklal savaşlarını verirken şehit olan dedelerimiz bedel ödemeseydi biz bugün bu ülkede bu durumda değildik. Atatürk’ün önderliğinde istiklal harbi yaptık ve düşmanı uzaklaştırdık” dedi.

 

SİVRİSİNEKLERLE MÜCADELE ETMELİYİZ

İstiklal mücadelesi Türkiye’de hala bitmedi devam ediyor diyen Karaosmanoğlu, “Haçlı Seferleri devam ediyor. Vatansız kalmak çok kötü bir şey. Su uyur düşman uyumaz. 15 Temmuz’da istediklerini elde edemediler yeni yeni kılıklara giriyorlar. Ekonomik, siyasi, algı operasyonları ile Türkiye’yi aşağı çekmeye çalışıyorlar. Korkaklar sinsi, taşeronlar kullanıyorlar. PKK taşeron katil ordusudur. Dolarlarla besleniyorlar bunları görüyoruz. PKK eşittir Haçlı Zihniyeti. Türkiye’nin içinde bellerini kırdık. IŞİD tam bir katil ve hain sürüsü. Gençlerimize de bunları öğretelim. Huzur içinde yaşamak istiyorsak güçlü olmalıyız. Kendi silahımızı üretmeseydik bugün bu durumda olmazdık Biz kendi silahlarımızı yapmasaydık, bugün Suriye’de kurulan hain tuzaklarla bizi de vuracaklardı. Her gün IŞİD adına teröristler göndereceklerdi. Bayramlarda, seyranlarda hadi bakalım uğraş. Sivrisineklerle mücadele etmek için kaynağını kurutmalısınız” diye konuştu.

 

ERDOĞAN’A SAHİP ÇIKALIM

Karaosmanoğlu, “Hep beraber yaşadığımız bu cennet vatanda evlatlarımıza huzurlu, kalkınmış bir ülke bırakmak istiyorsak devlete sahip çıkacağız. Demokrasiye, insan haklarına hukuka adalete ve bunları tesis eden devlete. Devletsiz yaşayamayız. Devlet olmadan özgür olamayız. Cumhurbaşkanımız o yüzden her gittiği yerde tek devlet, tek bayrak, tek vatan diyor. Bugün milyonarca insan sefil, aç, perişan. Recep Tayyip Erdoğan kendine düşen görevi halkına karşı gecesini gündüzüne katarak hiçbir karanlık saldırılardan, derin güçlerden korkmadan, doğruları her zaman söylüyor. Bize düşen de Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkmak. Komutanın doğrusuna asker sahip çıkamazsa sonuç elde edemeyiz. Pislikleri mikropları temizlemeliyiz” şeklinde konuştu.

 

DEMOKRASİ ÇOK GÜZEL

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de koalisyon hükümetinin başbakanı olsaydı bu yaptıklarını yapamazdı diyen Karaosmanoğlu, “Milletin verdiği emaneti hakkıyla yerine getiren bir inanç ve kararlılık içinde. Bugün asker milletin askeridir. FETÖ’cüleri temizledikten sonra çok daha güçlü olduk. Emin adımlarla ilerliyoruz. Teknolojiyi geliştireceğiz, bilgiye önem vereceğiz. 24 Haziran’ın tarihi önemli dönüm noktasıdır. Bu görev benim de görevim, sizin de göreviniz. Dertleşmek için bu akşam buradayız. Biz namuslu bir milletiz onun için namusumuza, sandığımıza her şeyimize sahip çıkacağız. Demokrasi çok güzel” dedi.

 

GELECEĞİ GÖRÜYORUM AVRUPA BİZE YALVARACAK

Ahmet Necdet Sezer filmle, fırıldakla Cumhurbaşkanı seçildi diyen Karaosmanoğlu, “Kendisi kendi ailesiyle bile barışık olmayan birisi ülkenin başına geldi. Bunların her birini fark etmemiz ve ona göre gardımızı almamız lazım. AK Parti böyle bir umuttan doğdu. Çok güçlü, zeki, çalışkan azimli Türk milletine aşık, demokrasi ve hürriyetlere aşık bir liderimiz var. Bu bizim en büyük şansımız. Bakın Yunanistan sürünüyor. Geleceği görüyorum, Avrupa Birliği bize ne olursunuz gelin bizi de kurtarın diye yalvaracak. Bunu belki kibirlerinden açık açık söylemeseler bile dolaylı yoldan söyleyecekler hiç endişeniz olmasın. Genç nüfusa sahibiz. Gençlerimizi iyi yetiştiriyoruz. Geçmişte gazetelerde karanlık bir şeyler yapıyorlar diyorlardı yaylada. Gazetecileri aldım götürdüm hiçbir şey yok. Sizler de gidebilirsiniz” açıklamalarında bulundu.

 

REİS BANA SORDU

 

Cumhurbaşkanımız milletin önüne geçmeseydi geçmişte belediye başkanları toplanır bu ay maaşı verdik mi diye konuşurduk. Asla partizanlık yapmadık. Kandıra’da belediye icraya verildi. Arkadaşlarımız CHP olduğu için bizlere kızmıştı. Biz doğrusunu yaptık. Kentimizin bir ilçesi. Uzuntarla mevkiinde 4 bin dönüm bir ormanı doğal yaşam parkı yapıyoruz. Tavşanlar, Karacalar… Sizler yürürken tavşanı, zebrayı görün. Harika bir dinlenme yeri. Tuvalet var her türlü ihtiyacınızı görebilirsiniz. Bunları istikrar sayesinde yapıyoruz. Şehirlerin sağlıklı hareket etmesi için Cumhurbaşkanı bizi her ay toplar talimatlar verir. Reis bana sordu ben görevime devam etmek istiyorum dedim. Ben korkuyordum,  yoksa hemen sizinle vedalaşacaktım ama iki gün sonra haber verdi. Tamam devam etsin dedi. Hepimizin derdi hizmettir. Burada güzel bir ekip oluşturduk” dedi. Selin BECER & Nuri AKÇAHARMAN

 

 

             PROGRAMA DAVET EDİLEN STK’LAR

              Kocaeli Ticaret Odası

                Kocaeli Sanayi Odası

                Kocaeli Deniz Ticaret Odası

                Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

                Esnaf Kefalet Kooperatif

                Çevre Mühendisleri Odası

                Diş Hekimler Odası

                Eczacılar Odası

                Elektrik Mühendisleri Odası

                Harita Kadast. Müh. Odası

                İnşaat Mühendisleri Odası

                İçmimarlar Odası

                Jeofizik Mühendisleri Odası

                Jeoloji Müh. Odası

                Kimya Mühendisleri Odası

                Kocaeli Serbest Muhasebeciler Ve Mali Müşavirler Odası

                Makine Mühendisleri Odası

                Mimarlar Odası

                Orman Mühendisleri Odası Kocaeli İl Temsilcisi

                Tabipler Odası

                Kocaeli Veteriner Hekimler Odası

                Ziraat Mühendisleri Odası

                Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti

              Kocaeli Kent Konseyi

                Altı Nokta Körler Derneği

                Batı Trakya Türkleri Dayanışma Derneği

                Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği

                Ensar Vakfı

                Görsem Görme Engelliler Dayanışma Derneği

                İlim Yayma Cemiyeti

                Kocaeli Balkan Türkleri Kültür Ve Dayanışma Derneği

                Kocaeli Verem Savaşı Derneği

                Kocaelispor Kulübü Derneği

                Mahalli İdareler Derneği

                Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

                Sivil Memurlar Sendikası

                Tema Vakfı

                Temad-Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği

                Tesud-Türkiye Emekli Subaylar Derneği

                Türk Anneler Derneği İzmit Şube Bşk.

                Türk Gastroenteroloji  Derneği

                Türk Hava Kurumu

                Türk Kadınlar Birliği Derneği

                Türk Ocakları İzmit Şube Bşk.

                Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği

                Türkiye Kızılay Derneği

                Türkiye Muharip Gaziler

                Türkiye Polis Emekli Ve Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneği

                Emekli Uzmanlar Derneği

                Türkiye T.C.D.D. Emekli Ve Mensupları Sosyal Yardımlaşma Derneği

                Türkiye Trafik Kazalarını Önleme Derneği

                Türkiye Yardımsevenler Derneği

                Yoksullara Yardım Derneği

                Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu

Bugün 09:05 TSİ - Siyaset

Muhabirler : Nuri Akçaharman , Selin Becer

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