Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İsrail’in Kudüs’teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için üç gün süreyle ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Bozdağ, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını bildirdi. Bozdağ, "Yarın TBMM'de Kudüs konusu hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak." açıklamasında bulundu.
Bugün 09:13 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 09:42 TSİ )
3 günlük milli yas ilan edildi
İsrail'in Kudüs'teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için üç gün süreyle ulusal yas ilan edildi.
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Bugün 09:13 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz