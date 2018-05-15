3 günlük milli yas ilan edildi

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, İsrail’in Kudüs’teki saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için üç gün süreyle ulusal yas ilan edildiğini açıkladı. Bozdağ, Türkiye'nin Tel Aviv ve Washington büyükelçilerinin istişare amacıyla Ankara'ya çağrıldığını bildirdi. Bozdağ, "Yarın TBMM'de Kudüs konusu hakkında özel gündemle bir oturum yapılacak." açıklamasında bulundu.