Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 09:20 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 09:37 TSİ )

Benzine ve motorine zam

Benzinin litre fiyatına bugünden geçerli olmak üzere ortalama 18, motorinin litre fiyatına ise 16 kuruş zam geldi.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AA muhabirinin akaryakıt şirketlerinden edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 6,07 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,25 lira oldu. 


Benzinin litresi İstanbul'da 6,01 liradan 6,19 liraya, İzmir'de 6,03 liradan 6,21 liraya yükseldi.Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da ortalama 5,56 liradan 5,72 liraya, İstanbul'da 5,51 liradan 5,67 liraya, İzmir'de 5,55 liradan 5,71 liraya çıktı.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.

Benzinin litre fiyatında en son 9 Mayıs'ta ortalama 5 kuruş, motorinin litre fiyatında ise aynı tarihte 7 kuruş indirime gidilmişti. 

Bu arada, Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PÜİS), akaryakıttaki fiyat değişikliklerini ilgililere bir gün önceden duyurduğu kurumsal açıklamalarına geçen hafta son vermesinin ardından, benzin ve motorindeki zam veya indirim miktarları ancak pompaya yansıdığında net olarak ortaya çıkıyor.

Bugün 09:20 TSİ - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de... mask
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de...
Çeyrek altın 40 yarım altın 60 TL! mask
Çeyrek altın 40 yarım altın 60 TL!
Ünlü marka İzmit'e geliyor! mask
Ünlü marka İzmit'e geliyor!
30 bin lira maaşla turist aranıyor! mask
30 bin lira maaşla turist aranıyor!
Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tarih... mask
Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte tarih...
İşsizlik rakamları açıklandı mask
İşsizlik rakamları açıklandı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor! mask
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor!
Fabrikada feci iş kazası: 1 ölü! mask
Fabrikada feci iş kazası: 1 ölü!
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu mask
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu
Ünlü marka İzmit'e geliyor! mask
Ünlü marka İzmit'e geliyor!
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de... mask
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de...
Polis memurunun ölümü yasa boğdu! mask
Polis memurunun ölümü yasa boğdu!

GALERİ

Twinkle Life tam not aldı mask
Twinkle Life tam not aldı
Evladın arkasından en acı haykırış! mask
Evladın arkasından en acı haykırış!
Göğsündeki kedisiyle otostop çekip Türkiye’yi dolaşıyor mask
Göğsündeki kedisiyle otostop çekip Türkiye’yi dolaşıyor
İzmitliler, Kertil Tekke’de buluştu mask
İzmitliler, Kertil Tekke’de buluştu
Cennet nasıl olmasın ayaklarının altında ANNEM? mask
Cennet nasıl olmasın ayaklarının altında ANNEM?
Sarıbay, aday adaylarını uyardı mask
Sarıbay, aday adaylarını uyardı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL