İşte İzmit'in Ramazan davulcuları

Ramazan ayı boyunca görev yapacak 49 davulcuya kimlikleri Zabıta Müdürlüğü tarafından teslim edildi. Zabıta Müdürü Nihat Kaymak tarafından kimlikleri verilen davulcular bu sene özel olarak hazırlanan yelek de giyecekler. Zabıta Müdürü Kaymak, davulcuların gece 02.00' den itibaren davul çalmaya başlayacağına belirterek “gece 02.00' dan önce, kimliksiz ve yeleksiz davul çalmak yasak. Davulcular Ramazan ayı boyunca 2 defadan fazla bahşiş de toplayamayacaklar” dedi.
İZMİT’TE GÖREV YAPACAK DAVULCULAR
YAŞAR AKKUŞ
SERDAR MAH.KLOR
BAYRAM POYRAZ
TURGUT MAH.
ERHAN KUYUMCU
CUMHURİYET MAH.
AYHAN POYRAZ
ORHAN MAH.
ONUR POYRAZ
SERDAR MAH.
ERSİN KUYUMCU
YENİ MAH. RADAR
CÜNEYT ÇAKMAK
YAHYAKAPTAN MAH
HAKAN ŞARE
KOZLUK MAH.
SÜLEYMAN ÖZAYVAZ
CEDİT MAH.
FARUK DERİN
CEDİT MAH.
M.FATİH YILMAZ
TEPEKÖY MAH.
MERT GEÇMİŞ
HATİPKÖY MAH.
UMUT BÜLBÜL
GÜNDOĞDU MAH.
SEZAİ KUYUMCU
KURUÇEŞME KOCATEPE M.
BİROL KUYUMCU
KURUÇEŞME- DOĞAN MAH.
DİLAN ÖĞÜN
ALİKAHYA CUMHURİYET MAH.
SAMET KOYUN
ALİKAHYA FATİH MAH.
KADİR KUYUMCU
KURUÇEŞME FATİH MAH.
AYHAN ÇALBAY
KARABAŞ MAH.
FİKRET CAVLAY
AKPINAR MAH.
MUAMMER BAYRAM
HACIHIZIR MAH.
MUSTAFA COŞKUN
ŞİRİNTEPE MAH.-ÖĞRET.SİT
CUMALİ ÇELİK
ALİKAHYA ATATÜRK-MERKEZ.
TANER ÇETİNTAŞ
ALİKAHYA ATATÜRK-MERKEZ.
ABDÜLBAKİ YALDIZ
YENİŞEHİR MAH.
ALİ BİRÇOK
KURUÇEŞME DOKTORLAR SİT
YASİN ÇETKİN
BEKİRDERE MAH
ORHAN POYRAZ
AKCAKOCA MAH.
BAKİ KELEŞ
AYAZMA MAH.
FURKAN KILIÇ
ŞİRİNTEPE MAH.-Ş.TEPESİ-FEZA
SAVAŞ KAÇMAZ
GÜLTEPE FATİH MAH.
MUHAMMET EVRAN
ÖMEREAĞA MAH.
YAVUZ KUYUMCU
KOCATEPE MAH.
MURAT BAĞCIER
HACIHASAN MAH.
ONUR AYDIN
TEPEKÖY MAH.
ERHAN ÖZSOY
MALTA MAH.
BURHAN TAHA YAVUZ
ERENLER MAH.
ERDAL CEYHAN
CEDİT MAH.BOSTANLAR MEVKİ
BEDİRHAN YİĞİT
KADIKÖY MAH.
ZAFER ESER
KADIKÖY MAH.
ŞABAN ÖZKAN
MEHMET ALİ PAŞA MAH.
ÖZKAN ÇİFTÇİ
ZABITAN MAH.
ALİ OSMAN ÜLGEN
ÇUKURBAĞ MAH.
RESUL DOĞAN
TOPÇULAR MAH.
FERİT KAÇMAK
VELİAHMET MAH.
AYDAN CAN
TURGUT MAH.
MUSTAFA PERKTAŞ
KÖRFEZ MAH.
UĞUR HALICIOĞLU
YENİŞEHİR MAH. KUZEY DOĞUSU
GÜNAYDIN ŞİRİN
YENİDOĞAN MAH. SEKA EVLERİ
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz