İşte İzmit'in Ramazan davulcuları

Ramazan ayı boyunca görev yapacak 49 davulcuya kimlikleri Zabıta Müdürlüğü tarafından teslim edildi. Zabıta Müdürü Nihat Kaymak tarafından kimlikleri verilen davulcular bu sene özel olarak hazırlanan yelek de giyecekler. Zabıta Müdürü Kaymak, davulcuların gece 02.00' den itibaren davul çalmaya başlayacağına belirterek “gece 02.00' dan önce, kimliksiz ve yeleksiz davul çalmak yasak. Davulcular Ramazan ayı boyunca 2 defadan fazla bahşiş de toplayamayacaklar” dedi.

İZMİT’TE GÖREV YAPACAK DAVULCULAR

YAŞAR AKKUŞ

SERDAR MAH.KLOR

BAYRAM POYRAZ

TURGUT MAH.

ERHAN KUYUMCU

CUMHURİYET MAH.

AYHAN POYRAZ

ORHAN MAH.

ONUR POYRAZ

SERDAR MAH.

ERSİN KUYUMCU

YENİ MAH. RADAR

CÜNEYT ÇAKMAK

YAHYAKAPTAN MAH

HAKAN ŞARE

KOZLUK MAH.

SÜLEYMAN ÖZAYVAZ

CEDİT MAH.

FARUK DERİN

CEDİT MAH.

M.FATİH YILMAZ

TEPEKÖY MAH.

MERT GEÇMİŞ

HATİPKÖY MAH.

UMUT BÜLBÜL

GÜNDOĞDU MAH.

SEZAİ KUYUMCU

KURUÇEŞME KOCATEPE M.

BİROL KUYUMCU

KURUÇEŞME- DOĞAN MAH.

DİLAN ÖĞÜN

ALİKAHYA CUMHURİYET MAH.

SAMET KOYUN

ALİKAHYA FATİH MAH.

KADİR KUYUMCU

KURUÇEŞME FATİH MAH.

AYHAN ÇALBAY

KARABAŞ MAH.

FİKRET CAVLAY

AKPINAR MAH.

MUAMMER BAYRAM

HACIHIZIR MAH.

MUSTAFA COŞKUN

ŞİRİNTEPE MAH.-ÖĞRET.SİT

CUMALİ ÇELİK

ALİKAHYA ATATÜRK-MERKEZ.

TANER ÇETİNTAŞ

ALİKAHYA ATATÜRK-MERKEZ.

ABDÜLBAKİ YALDIZ

YENİŞEHİR MAH.

ALİ BİRÇOK

KURUÇEŞME DOKTORLAR SİT

YASİN ÇETKİN

BEKİRDERE MAH

ORHAN POYRAZ

AKCAKOCA MAH.

BAKİ KELEŞ

AYAZMA MAH.

FURKAN KILIÇ

ŞİRİNTEPE MAH.-Ş.TEPESİ-FEZA

SAVAŞ KAÇMAZ

GÜLTEPE FATİH MAH.

MUHAMMET EVRAN

ÖMEREAĞA MAH.

YAVUZ KUYUMCU

KOCATEPE MAH.

MURAT BAĞCIER

HACIHASAN MAH.

ONUR AYDIN

TEPEKÖY MAH.

ERHAN ÖZSOY

MALTA MAH.

BURHAN TAHA YAVUZ

ERENLER MAH.

ERDAL CEYHAN

CEDİT MAH.BOSTANLAR MEVKİ

BEDİRHAN YİĞİT

KADIKÖY MAH.

ZAFER ESER

KADIKÖY MAH.

ŞABAN ÖZKAN

MEHMET ALİ PAŞA MAH.

ÖZKAN ÇİFTÇİ

ZABITAN MAH.

ALİ OSMAN ÜLGEN

ÇUKURBAĞ MAH.

RESUL DOĞAN

TOPÇULAR MAH.

FERİT KAÇMAK

VELİAHMET MAH.

AYDAN CAN

TURGUT MAH.

MUSTAFA PERKTAŞ

KÖRFEZ MAH.

UĞUR HALICIOĞLU

YENİŞEHİR MAH. KUZEY DOĞUSU

GÜNAYDIN ŞİRİN

YENİDOĞAN MAH. SEKA EVLERİ