Çubuklu Osmaniye Köyü’nde ikamet eden kara yolları emeklisi, 5 çocuk babası 89 yaşındaki Yusuf Bulut yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un amcası olan Yusuf Bulut’un cenazesi Çubuklu Osmaniye Camii’nde ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Osmaniye Köy mezarlığına defnedildi.
Bugün 10:04 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:37 TSİ )
Necmi Bulut amcasını kaybetti
Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un amcası Yusuf Bulut yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı 89 yaşında hayatını kaybetti.
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Bugün 10:04 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz