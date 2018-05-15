Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 10:04 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:37 TSİ )

Necmi Bulut amcasını kaybetti

Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un amcası Yusuf Bulut yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı 89 yaşında hayatını kaybetti.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

Çubuklu Osmaniye Köyü’nde ikamet eden kara yolları emeklisi, 5 çocuk babası 89 yaşındaki Yusuf Bulut yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un amcası olan Yusuf Bulut’un cenazesi Çubuklu Osmaniye Camii’nde ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Osmaniye Köy mezarlığına defnedildi.

Bugün 10:04 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor! mask
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor!
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu mask
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu
Kocaeli esnafı yeni başkanı seçti! mask
Kocaeli esnafı yeni başkanı seçti!
Torbacı operasyonunda 30 kişi adliyeye sevk edildi mask
Torbacı operasyonunda 30 kişi adliyeye sevk edildi
Çakar, listeler hakkında konuştu mask
Çakar, listeler hakkında konuştu
Termometreler 30'u gösterecek! mask
Termometreler 30'u gösterecek!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor! mask
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor!
Fabrikada feci iş kazası: 1 ölü! mask
Fabrikada feci iş kazası: 1 ölü!
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu mask
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu
Ünlü marka İzmit'e geliyor! mask
Ünlü marka İzmit'e geliyor!
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de... mask
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de...
Polis memurunun ölümü yasa boğdu! mask
Polis memurunun ölümü yasa boğdu!

GALERİ

Twinkle Life tam not aldı mask
Twinkle Life tam not aldı
Evladın arkasından en acı haykırış! mask
Evladın arkasından en acı haykırış!
Göğsündeki kedisiyle otostop çekip Türkiye’yi dolaşıyor mask
Göğsündeki kedisiyle otostop çekip Türkiye’yi dolaşıyor
İzmitliler, Kertil Tekke’de buluştu mask
İzmitliler, Kertil Tekke’de buluştu
Cennet nasıl olmasın ayaklarının altında ANNEM? mask
Cennet nasıl olmasın ayaklarının altında ANNEM?
Sarıbay, aday adaylarını uyardı mask
Sarıbay, aday adaylarını uyardı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL