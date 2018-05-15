Necmi Bulut amcasını kaybetti

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Çubuklu Osmaniye Köyü’nde ikamet eden kara yolları emeklisi, 5 çocuk babası 89 yaşındaki Yusuf Bulut yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı hayatını kaybetti. Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut’un amcası olan Yusuf Bulut’un cenazesi Çubuklu Osmaniye Camii’nde ikindi vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Çubuklu Osmaniye Köy mezarlığına defnedildi.