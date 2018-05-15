BİM ve A-101'den sonra...

Balıkesir’de bulunan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, piyasayı regüle etmek için Et ve Süt Kurumu (ESK) aracılığıyla 2 market zincirine et verildiğini hatırlatarak, dünden itibaren market sayısının 3’e, şube sayısının da 13.000'den 15.000'e çıktığını söyledi. Böylece A101 ve BİM’den sonra marketlere Migros da eklenmiş oldu.

'TABİİ MUHALEFET EDİLECEK, ÖNEMLİ OLAN VİCDAN RAHATLIĞI'

Habertürk'ün aktardığına göre Fakıbaba şöyle devam etti: “17 milyar dolarlık ihracatımıza karşılık 13 milyar dolar ithalatımız var. Zaman zaman muhalefet ‘Et, saman ithal ediliyor’ diyor. Muhalefet bu, tabii ki diyecek ama bizim için önemli olan vicdanımızın rahat olmasıdır. Yıllık 1 milyon 350.000 ton et tüketimimiz var ama biz 100.000 tonluk et bile ithal etmiyoruz. Şu anda dolar artışından dolayı kesif yemde problem var. Onu da bugün arkadaşlarımızla çalışacağız ve sayın Başbakanımıza ileteceğim. Onu da çözmenin gayreti içindeyiz.”