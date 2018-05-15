İYİ Parti mahalle temsilcilerini atadı

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan’ın milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etmesinin ardından, İl Başkanlığına verilen dilekçeler sonrası İzmit İlçe Başkanlığına atanan Avukat Emrah AlperBozatlı partinin saha çalışmaları için kolları sıvadı. Bozatlı ve yönetimi ilk olarak yaklaşan 24 Haziran seçimleri için mahalle temsilcilerini belirlerken, 42 mahallede 54 mahalle temsilcisi atadı. İl Başkanlığı’nda gerçekleştirilen atamaya, 54 mahalle temsilcisinin yanı sıra, İl Başkanı serdar Kaman ve çok sayıda partili katılırken, atama töreninde konuşan Emrah Bozatlı, “Mahalle temsilcilerimiz görev bilincinde olmalı. Kendilerinden özverili ve çok büyük çalışmalar bekliyoruz” dedi. Atama töreni sırasında Bozatlı’nın ilçe yönetcilerinin görevleri ve İzmit İlçe SKM Başkanı’da belli oldu.

DEMOKRASİ KORUNMALI

Gerçekleştirilen programda ilk olarak konuşan İzmit İlçe Başkanı Emrah Bozatlı, “Erken seçim gelmek üzere. Mahalle temsilcilerimizin atanması çok önemliydi. Bütün hafta tek tek görüştük. Partimiz hepimizin bildiği gibi Cumhurbaşkanlığının en büyük adayı Meral Akşener. Milletvekilliğinde de büyük bir oran bekliyoruz. Mahalle temsilcilerimiz görev bilincinde olmalı. Özverili ve çok büyük çalışmalar bekliyoruz. Seçime gibi değil, daha çok zamanı olan ve daha özverili olabilecek isimleri belirledik. Sandık temsilcimiz yok. Gözlemcilerimiz olacak. Bizim için parlamenter demokrasinin korunması lazım. Bir rejim değişikliğinin kapısındayız. Bu görev de çok önemli” ifadelerine yer verdi.

BU BİR BASKIN SEÇİMDİR

Daha sonrasında söz alan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Artık İzmit’in içine dağılamaya başladığımızın resmi tablosuna geldiniz. Bugün Ankara’da çok coşkulu bir program gerçekleştirdik. Seçim boyunca bu coşkunun sürmesini bekliyoruz. 40 günlük süreyi çok iyi sürdürmeliyiz. En büyük handikabımız, İYİ Parti’nin hızlı yükselişini önlemek için bir baskın seçim düzenlemesidir. Teşkilatlarımızı kurduk, içimizdeki kongreleri yaptık, sahaya çıkacağız derken erken seçim geldi. Vatandaş bizden daha ileride. Bizim vatandaşın teveccühünü karşılamamız lazım. Bu belgeleri alan kardeşlerimiz teşkilatların uç beyleridir. Partimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine eminim” dedi.

ÇIKAN SONUCA İNANAMAYACAKLAR

Konuşmalarına devam eden Kaman, “Sandıktan çıkan sonuçlara inanamayacaklar. Yeni bir sayfa açıyoruz. Bunlara hazırlıklı olmalıyız. Hizmette aksama olmamalı. Yetki belgesi alan arkadaşlara yeni yetki belgesi verebiliriz. Kendinize yarenlik yapacak, uyumlu çalışabilecek arkadaşlarınızı seçim buraya getiriniz. Sahaya en uç noktalara kadar yayılalım. İktidara namzet bir partiyiz ve hazırlıklı olmalıyız. Zaten hızlı bir şekilde değişik ilçelerde toplantılara katılıyoruz. Nihayetinde bir büyük başarıya hep birlikte imza atacağız. Güzel günlere doğru umutlarla yürüyelim. Güneş bize doğacak” şeklinde konuştu. Ahmet HAZER

İZMİT İLÇE DİVANI VE SKM YÖNETİCİLERİ

Yaklaşan seçimler öncesi İYİ Parti İzmit İlçe Örgütü teşkilat yapısını da şekillendirdi. Seçim Koordinasyon Merkezi Başkanlığına Muhammet Ertürk atanırken, İlçe Yönetim divanı ve görevleri şu şekilde oluştu;

Sekreter: Neşe Sertvurur, Muhasip: Sinan Baydar, Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: İsmail Özkanlı, Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Yusuf Yılmaz, Sivil Toplum Kuruluşlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı: Kerem Toramangil, Mahalli İdarelerden ve Köylerden Sorumlu Başkan Yardımcısı:Yavuz Acar, Türk Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı: Buğra Özkanlı, Gençlik Kollarından Sorumlu Başkan Yardımcısı: Murat Ersöz, Basın Yayın ve Medyadan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Aysel Gül, Sosyal Politikalardan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Turgay Seyis, İletişim ve Propaganda İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Uğur Özbey, Araştırma ve Geliştirmeden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Cemalettin Burgucu, Eğitim Kültür ve Sanattan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Melike Kuka

MAHALLE TEMSİLCİLERİ

Nurcan Büyükyıldız, Nermin Şenses, Özgür Orak, Ali Kuzu, Gürkan Kayal, Fatih Balta, Ergün Durak, Yaşar Adalı, Sabriye Doğan, Doğan Bayındır, Erkan Kurnaz, Turgut Kayabay, Ahmet Yaşar Turan, Levent Muti, İbrahim Demirtaş,Yılmaz Yaşar, Mustafa Türkyılmaz, Hanife Özmen, Haluk Kaya, Zeynep Akbaş, Barış Taş, Ahmet Akman, Okan Kula, Ceyhun Önen, Zübeyde Coşkun, Özkan Ay, Kenan Nural, Şaban Gürkan, İsa Ay, Faik Demir, Ahmet Kuru, Hüseyin Atasoy, Şenol Dursun, Gökhan Çakır, Yaşar Şimşek, Mükramin Karaca, Umutcan Turgun, Selin Karara, Hasan Keskin, Fatih Aslan, Yükseş Toy, Mustafa Atlı, Ali Akçakaya, Semih Yakut, Özkan Özcan, Sinan Turaç, Tuncay Bostan, Beyhan Aslantaş, Bahattin Üzmez, Naim Aktürk, Hasan Mert, Kerem Konyalı, Hasan Ekiz, Tolga Arıkan