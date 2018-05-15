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Kaman, İzmit Belediyesi’ni uyardı

Haftalık olağan basın açıklamasında konuşan İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, “Seçim eşit koşullarda yapılmalıdır. Belediyeler resmi müracaatlarımızda bize yer göstermezse ve AK Parti’nin astığı gibi afişlerimizi astığımızda belediye araçları yeniden müdahale olursa yargı yoluna gideriz” dedi.

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İYİ Parti İl Başkanı Serdar Kaman, il binasında gerçekleştirdiği haftalık olağan basın açıklamasında kent ve ülke gündemini değerlendirdi. Açıklamada konuşan Kaman, “Bosna Hersek’ten ithal edilen ürünlerde gümrük vergileri sıfırlandı. 2 bin tona kadar at, domuz eti, eşek eti ithal edilebilecek. Müslüman bir üllkede bu kadar etin niye ithal edildiğini anlamış değiliz. Vatandaşları Ramazan ayında at, eşek, katır eti yemekle yüz yüze bırakılmıştır. Bu etler nerede kullanılacak, kim takip edecek. Bunu hükümet tarafından yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz” dedi.

ŞEKER PANCARI ÜRETİCİSİNİN İDAM FERMANI

Kaman, “Kararnamelerle şeker pancarı dışındaki glukozun da sıfır gümrük vergisinin de 20 tana kadar ithal edilecek. Hükümet şeker pancarı üreticinin idam fermanını imzalamıştır. Kale surlarında bir delik açmıştır. Makine satın alıp işyeri kurmak isteyen kişilere yüzde 18 KDV uygulanırken şeker fabrikalarını kapatıp nişasta bazlı glukoz ithalatında gümrük vergisinin sıfırlanmasına anlam veremiyoruz” diye konuştu.

ARAÇLAR AK PARTİ’NİN BAKIMINI YAPIYOR

Konuşmasında seçim güvenliğine de değinen Kaman, “Anayasaya göre tüm bireyler eşittir. Kanunlarımıza göre kurumlar tüm bireylere ve kurumlara eşit davranmak zorundadır. Daha önceden yaşadığımız acı tecrübelerden ders alarak seçim güvenliği konusunda uyarıda bulunmak istiyorum. Hem mülkü amirlere hem de bir devlet kurumu olan belediyeleredir.   İzmit Belediyesi araçları daha önce Meral Akşener’in pankartlarını indirdi. Belediye araçları halkın ödediği vergiyle alınan araçlar. Bizim pankartları indirirken neden Çayırova belediyesinin araçları AK Parti ilçe binasının bakımını yapıyor?” ifadelerini kullandı.

GEREKİRSE YARGIYA BAŞVURURUZ

Belediyeler resmi başvurularımızın hiç birine cevap vermedi diyen Kaman, “Seçim eşit koşullarda yapılmalıdır. Belediye araçları AK Parti hükümetinin araçları değildir. Bu araçlar amaçlarına uygun kullanılmalıdır. Bizim resmi müracaatlarımıza bize yer gösterilmezse ve AK Parti’nin astığı gibi afişlerimizi astığımızda belediye araçları yeniden müdahale olursa yargı yoluna gideriz. Artık bu duruma tahammül edemiyoruz. Kanunları çiğneyen bir belediye ile işimiz olmaz. Yargı önünde hesaplarını versinler” dedi. Ayrıca 17 Mayıs Perşembe günü saat 11.00’de Welborn Otel’de İYİ Parti milletvekili aday adayları tanıtım programı yapılacak.Selin BECER

Bugün 12:43 TSİ - Siyaset

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