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Anahtarı üzerinde unutulan otomobili çaldı polise yakalandı

İzmit Kadıköy Mahallesinde bulunan katlı otoparkta anahtarı kontakta unutulan otomobili çaldığı öne sürülen kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre İzmit Kadıköy Mahallesinde bulunan katlı otoparka 10 Mayıs günü gece geç saatlerde gelen E.C. (18) isimli şüpheli, kontak anahtarı üzerinde unutulan N.K.’ye ait 54 D 0187 plakalı otomobili çalarak kayıplara karıştı. Aracını bıraktığı yerde bulamayan N.K.’nin durumu polise bildirmesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlı Büro Amirliği ekipleri, çevredeki MOBESE ve PTS kameraları ile güvenlik kameralarından yola çıkarak aracın Körfez İlimtepe Mahallesine gittiğini tespit etti.

Parmak izinden yakalandı


Bölgede arama yapan ekipler, çalınan otomobili İlimtepe Mahallesi 20. Sokak üzerinde terk edilmiş vaziyette buldu. Otomobilde yapılan parmak izi çalışmalarında araç üzerinde daha önceden benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenilen E.C. isimli şüphelinin parmak izleri tespit edildi. Yapılan çalışmalarda E.C., İzmit Yürüyüş Yolu üzerinde dolaşırken polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İfadesinde suçunu itiraf ettiği öne sürülen E.C. tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çalınan otomobil ise sahibine teslim edildi. Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 14:44 TSİ - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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