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Vali Aksoy, il başkanları ile buluştu

24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin huzur ve güven ortamında ve demokratik bir şekilde gerçekleşmesi için Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında siyasi parti il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirildi.

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24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinin huzur ve güven ortamında ve demokratik bir şekilde gerçekleşmesi için Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un başkanlığında siyasi parti il başkanları ile bir toplantı gerçekleştirildi.

Makam Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya; Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy'un yanı sıra Vali Yardımcısı Dursun Balaban, İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, İl Jandarma Komutanı Alb. Osman Aslan, Adalet ve Kalkınma Parti İl Başkanı Abdullah Eryarsoy, Cumhuriyet Halk Parti İl Başkanı Cengiz Sarıbay, Milliyetçi Hareket Parti İl Başkanı Aydın Ünlü, Halkların Demokratik Parti İl Başkanı Şahabettin Işık, Saadet Parti İl Başkan Vekili Alaattin Çakmak, Büyük Birlik Parti İl Başkanı Niyazi Çakır, Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül, Vatan Parti İl Başkanı Salik Vedat Olguntürk ve İYİ Parti İl Bşakanı Serdar Kaman katıldı.

AMACIMIZ SEÇİMLERİN HUZUR VE GÜVEN ORTAMINDA GERÇEKLEŞMESİ

Vali Hüseyin Aksoy, toplantı öncesi yaptığı açıklamada; “24 Haziran’da yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için karşılıklı olarak istişare içerisinde olmak, özellikle seçim kanununda yapılan son değişiklikleri yeniden gözden geçirmek, seçimlerin huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi konusunda işbirliği içerisinde olmak adına sizleri davet ettik. Davetimize icabet edip geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Amacımız; seçimlerin huzur ve güven ortamı içerisinde, demokratik bir şekilde gerçekleşmesini sağlamaktır. Herkesin özgürce fikirlerini ifade edebileceği bir ortamı onlara sunmaktır”dedi.  Knuşmalarının ardından;  ilgili mevzuat, seçim takvimi, seçim sürecindeki yetkili birimler ve seçim propagandalarında uyulması gereken yasal sorumlulukların ele alındığı  toplantı gerçekleştirdi.

Bugün 14:48 TSİ - Siyaset

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