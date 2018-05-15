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Bugün 14:57 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 15:38 TSİ )

İftar ve sahurda bunlara dikkat edin

Ramazan ayında masalarımız çeşit çeşit yiyeceklerle doluyor ve diğer 11 aydan farklı şekilde besleniyoruz. Bu da Ramazan ayından kilo alarak çıkmamıza sebep oluyor. Peki ne yapmalıyız? İşte dikkat etmeniz gerekenler...

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Ramazan ayından kilo almadan çıkmak için dikkat etmemiz gereken birkaç unsur var. Öncelikle 2 ana öğünün yanında 1 veya 2 ara öğün yapmanız gerektiğini unutmayın. Bu ara öğünler metabolizmanın çalışmasını sağlayacak ve öğünlerde aşrı yemenizi önleyecektir.

Ara öğünlerinizi süt, yoğurt, kefir, ayran, mevsim meyveleriyle yapmalısınız. Meyve kan şekerinizin dengelenmesini süt ürünleri de metabolizmanızın çalışıp yağların yakılmasını sağlayacaktır. Ölçülü miktarda kuruyemiş de tüketebilirsiniz.

Sahuru atlamamanız gerektiğini unutmayın. Sahur yapmazsanız metabolizmanız çalışır durumda olmaz.

Su tüketimini sakın atlamayın. İftar ve sahur arasında en az 2-2.5 litre su içmelisiniz.

İftarda ve sahurda hamur işi ve kızartmalardan uzak durmalı, daha hafif yiyecekler tüketmeye çalışmalısınız.

İftardan sonra mutlaka 30 dakika gibi bir süre yürüyüşe çıkmalısınız. Bu kilonuzu korumaya ve sindiriminizi kolaylaştırmaya yarayacaktır.

Bugün 14:57 TSİ - Sağlık

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