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Bugün 15:00 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 15:37 TSİ )

“İşsizlik tek haneye inebilir”

Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, şubat ayında yüzde 10.6’yagerileyen işsizlik oranının memnuniyet verici olduğunu belirterek, istihdama yönelik devam eden teşviklerle ve sezonsal etkilerle işsizliğin tek haneye inebileceğini söyledi.   

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TÜİK tarafından açıklanan şubat ayı işsizlik oranının, bir önceki aya göre 0.2 puan, geçen yılın aynı ayına göre ise 2 puangerilediğine dikkat çeken Ayhan Zeytinoğlu, “İşsizlik oranında bir yıl öncesine göre oldukça güçlü bir iyileşme var. İşsizlik oranınınaşağı çekilmesinde güçlü büyüme ve istihdama yönelik teşviklerin yansımalarını görüyoruz. Şubat ayında istihdam edilen kişi sayısı 1 milyon 210 bin kişi arttı. Bir önceki yıl ise, 2016’ya göre bu sayı sadece 411 bin kişiydi. Önümüzdeki dönemdeyatırımlar ile yeni iş imkanlarının artmasıyla ve sezonsal etkilerle işsizlik oranının tek haneye inebileceğini düşünüyoruz.” dedi.

OLUMLU KARŞILIYORUZ

Sanayi sektöründe istihdam payının arttığını vurgulayan Zeytinoğlu, “İstihdam edilenlerin yüze 17.7’sinin tarım, yüzde 20’sinin sanayi, yüzde 7’sinin inşaat ve yüzde 55.3’ünün hizmetler sektöründe yer aldığını görüyoruz.Sektörler arasında, sanayi sektörünün payı,geçen yılın aynı dönemine kıyasla 0.5 puan ile en yüksek artışı sağladı. Burada sanayi sektöründe yaratılan istihdam artışını sürdürülebilirliği açısından çok önemsiyoruz.” dedi. Zeytinoğlu, genç nüfustaki işsizlik oranının geçen yılın aynı dönemine göre 4.3 puan gerileyerek yüzde 19’a düşmesini olumlu karşıladığını belirtti.

NİSAN AYINDA GELİRLER GİDERLERE GÖRE ARTTI

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan nisan ayı bütçe rakamlarını da değerlendiren KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “Nisan ayında bütçe gelirlerimizin giderlerden fazla artmasına rağmen bütçe 2.7 milyar TL açık verdi. Nisan’da bütçe gelirlerine vergi gelirlerinden önemli katkı geldiğini görüyoruz. Başbakanımız tarafından açıklanan yeni destek paketindeki vergi yapılandırılması ile önümüzdeki dönemdebütçe gelirleri daha daartabilir. Giderler tarafında ise enflasyona yakın artışlar olmasını bekliyoruz.” dedi.

Bugün 15:00 TSİ - Ekonomi

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