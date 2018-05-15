İzmit DSİ kötü başladı “3-0”

Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası finallerinde ilimizi temsil eden İzmit DSİ ilk maçında Karşıyaka’ya 3-0 mağlup oldu. Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanan maçın setlerini 25-13, 25-19, 25-16 kaybeden ekibimiz ikinci maçında yarın İzmir Gelişim ile oynayacak. Bu maç da Hasan Gemici Spor Salonu’nda oynanacak ve saat 13.00’da başlayacak. Güçlü bir kadroya sahip olan Gelişim Koleji ilk maçında Rize Fındıklı Tenis ve Doğa Spor Kulübü’nü 25-14, 25-12, 25-9’luk set skorları ile mağlup etti ve şampiyonaya galibiyet ile başladı.

Haber: Ahmet AKAY

KARŞIYAKA: 3

İZMİT DSİ:0

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER: Yasin Okumuş***, Yavuz Kurnaz***

KARŞIYAKA: Ezgi Böke***, Yasemin Sezer***, Liray Akpınar***, Simay Akdağ***, SimayAybak*** (Elif Öner**), Melisa Aslan**, Selin Araç**, Yaren Işık**, Melis Uslu**, Pelin Köşker**, Sude Taşbaş**, Ilgaz Soğukdağ**, Ecenur Aslan**

İZMİT DSİ: Sude Marav**, Irman Aykut**, Duygu Şahin***, Simge Gülağız**, Betül Menşur**, Bengisu Sancı***, Ayça Cevher**, Sude Gülağız**, Semanur Gökdemir**, Melis Kurt**, Selin Yalçın**, Buse Uludağ**, Ceren Aldemir**, Deryanur Gökdemir**

SETLER: 25-13, 25-19, 25-16

İZMİR GELİŞİM KOLEJİ: 3

RİZE FINDIKLI: 0

SALON: Şampiyon Hasan Gemici

HAKEMLER:MüjganSevgier****, Ramazan Çevik***

İZMİR GELİŞİM KOLEJİ: Yağmur Kırgöz***, Firdevs Kiremitçi***, Cansu Ayyıldız***, İdil Gül***, Mine Özlem***, Sevgi Gecikmişler***, Miray Baş**, İlayda Ersoy**, Pınar Karaman**, Hande Yetiş**, İrem Demirtaş**, Selen Gamsız**, Sude Hacımustafaoğlu**, Pelin Satkan**

RİZE FINDIKLI: Özge Alişan**, Duygu Zehir**, Gözde Kalay**, Müge Dalançıkar**, Doğa Yasal**, İpek Akyasa**, İrem Sava*, Derya Demir*, Benan Köseoğlu*, Hilal Çatalbaş*, Bilge Şentürk*, Açelya Köse*, Meryemnur Kurt*, Seray Öztürk*

SETLER: 25-14, 25-12, 25-9