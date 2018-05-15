Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) 74.Genel Kurulu bugün gerçekleştirildi. Genel Kurul'da Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yönetim listesinde yer alırken Gebze Ticaret Odası Başkanı Nail Çiler ise yedek listede kendine yer buldu.
Bugün 15:31 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 15:43 TSİ )
Zeytinoğlu, TOBB yönetiminde
Bugün gerçekleştirilen TOBB Genel Kurulu'nda Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yönetim kurulu listesinde yer aldı.
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Bugün 15:31 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz