Çocuk oyunları tiyatro festivali 25 Mayıs’ta başlıyor

25 yıldan bu yana ilimizde düzenlenen festivalin bu yılki duyurusunu yapmak üzere Dolphin AVM içerisinde bulunan Yummy House Kafe’de bir araya gelen Kocaeli Bölge Tiyatrosu ekibi, bu yılki Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivali’nin 25 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Kahvaltı programına İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Burhan Akçin, Kocaeli Bölge Tiyatrosu Tiyatro Müdürü Hüsniye Akçinn ve tiyatrocular katıldı. 25 Mayıs 2018 Cuma günü saat 18:00’da yürüyüş yolunda başlayacak olan festival kortejine; aileler, eğitimciler, seyirciler ve davetliler katılacak. Yürüyüş yolundan şarkılar ve oyunlarla devam edecek festival korteji, Sabancı Kültür Merkezi önünde son bulacak. Aynı gün saat 19:00’da Sabancı Kültür Merkezi’nde çocuk ve genç gruplar mini sunumlar ve oyunlarla kendilerini tanıtacak.

Emek veren herkese teşekkür ediyorum



Bu yıl 25.’si düzenlenen festivale 11 grup katılacak. Oyuncuları çocuklardan oluşan 11 grup, 11 değişik oyunla sahne alacak. Oyunlar halka açık, ücretsiz olarak izlenebilecek. 25. Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivali tüm grupların katılacağı bir kortej ile başlayacak. Kahvaltı sonrası tiyatro ile ilgili bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan Zanburkan, “Her zaman sanatçı ve tiyatrocularımızın yanında oluyoruz. Çocuklarımız geleceğe hazırlamak özgüvenlerini arttırmak sosyal ilişkilerini geliştirmek amacıyla tiyatro festivali düzenleniyor. 25’ind e başlayıp 2 Haziran’da sona erecek festivalde ücretsiz olarak Kocaeli halkının huzuruna çıkacaklar. Kocaeli’de tiyatronun gelişmesi için emek veren Burhan Akçin’e, Hüsniye Akçin hanıma ve her zaman yanlarında olan çocuklarına teşekkür ediyorum. Kocaeli halkını festivale bekliyoruz. Tiyatro hayatın gerçeği, insanın kendine ayna tutması demektir” şeklinde konuştu. Nuri AKÇAHARMAN

Çocuk Oyuncular Tiyatro Festivali programı oyunları ve tarihleri

26 Mayıs Cumartesi: Barış, Şekil, Süreç adlı gruplar; “Teneke Şövalyeler”, “Yaşasın Barış”, “Dünyayı Yanağından Öptük” oyunlarını oynayacaklar.

27 Mayıs Pazar: Sevgi, Sonuç, Boyut adlı gruplar; “Tembel Fare Tini”, “Mutluluklar Ülkesi”, “İnsanat Bahçesi” adlı oyunları oynayacaklar.

02 Haziran Cumartesi: Başaran, Bütüncül adlı gruplar; “Ayşe’nin Orman Günlüğü”, “Doğ Güneşim Doğ” adlı oyunları oynayacaklar.

03 Haziran Pazar: Norm, Anorm, Moment adlı grupların oynayacağı; “Hisseli Harikalar Kumpanyası”, “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”, “Üşümek” adlı oyunlar ile festival son bulacak.