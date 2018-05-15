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Bugün 15:43 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 16:36 TSİ )

"En güçlü şekilde lanetliyoruz"

Anıtpark’ta gerçekleştirilen “İşgale Karşı Ses Ver” mitinginde yüzlerce vatandaş bir araya gelerek ABD ve İsrail’i kınadı. Mitingde konuşan AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, “ABD ve İsrail’in, mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz” dedi.

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Cumhur İttifakı’nı oluşturan siyasi partilerin il başkanları ve ilimizde faaliyet gösteren STK’ların temsilcileri Anıtpark’ta bir araya gelerek ABD’nin Kudüs’te Büyükelçilik açması ve Filistinlileri öldürmesini kınadı. “İşgale Karşı Ses Ver” başlığıyla AKP İl Başkanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen programa AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, MHP İl Başkanı Aydın Ünlü, BBP İl Başkanı Serhat Duyar, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, AKP İl Kadın Kolları Başkanı Serpil Yılmaz, Belediye Başkanları, AKP ilçe başkanları, Milletvekili Aday Adayları, STK’ların temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.  

 

Bizim için yok hükmündedir

Mitinge katılanlar adına ortak basın açıklamasını gerçekleştiren AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, “Amerika Birleşik Devletleri’nin Büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını, İslam’ın ilk kıblesi, kadim Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma girişimini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu girişim bizim için yok hükmündedir. ABD bu girişimiyle BM’yi, BM kararlarını ve uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığını göstermiş, bölgedeki ihtilafın çözümünde bir arabulucu değil açıkça bir taraf olduğunu ilan etmiştir” dedi.

 

Kaosu derinleştirmektedir

Eryarsoy, “Kudüs’ün, gerek Birleşmiş Milletler kararlarıyla, gerekse uluslararası antlaşmalarla garanti altına alınmış statüsünü değiştirecek her türlü adımdan şiddetle kaçınılması şarttır. BM Genel Kurulu’nun ve İslam İşbirliği Teşkilatı’nın Kudüs konusundaki son kararları ortadayken, ABD’nin hayata geçirdiği bu sorumsuz ve hukuksuz girişim, Ortadoğu’da kanı ve gözyaşını artırmaktan, kaosu derinleştirmekten başka bir amaca hizmet etmeyecektir” dedi.  

 

En güçlü şekilde lanetliyoruz

Eryarsoy, “Çok güçlü uluslararası meşruiyeti olan bunca karara rağmen hakları ihlal edilen Filistinli kardeşlerimizin, onurlu davalarını savunurken İsrail’in eli kanlı katilleri tarafından şehit edilişini içimiz kan ağlayarak takip ettik. İsrail’in, şu ana kadar 55 Filistinli kardeşimizin şehadeti ve binlerce masum kardeşimizin yaralanmasıyla sonuçlanan eylemlerini şiddetle kınıyoruz. ABD ve İsrail’in, coğrafyamızın gözbebeği ve barışın şehri olan mukaddes Kudüs’ü kana bulamasını, uluslararası hukuku vahşice çiğnemesini en güçlü şekilde lanetliyoruz” dedi.

 

BM’yi harekete geçmeye davet etti

AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, “İsrail’e, böyle devam etmesi halinde, eninde sonunda akıttığı masum kanlarında boğulacağını bir kez daha hatırlatıyoruz. Uluslararası kuralların ve vicdanın bu derece hoyratça çiğnenmesi, hiç kimsenin kendini güvende hissetmediği bir dünyaya doğru gidildiğinin ifadesidir. Müslümanların, Hristiyanların ve Musevilerin kendi dini ve tarihi hafızalarını muhafaza ettiği Kudüs’te, bu dengenin bozulması çok daha büyük sorunları tetikleme potansiyeline sahiptir. Bu tehlikenin bilincinde olduğunu düşündüğümüz uluslararası arenayı ve Birleşmiş Milletleri zaman kaybetmeksizin bir kez daha harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadelerini kullandı.

 

Mukaddes bir sorumluluktur
Müslümanlara karşı yapılanlara sessiz kalmayacaklarını belirten Eryarsoy, “Türkiye, bu hukuksuzluğa karşı, dönem başkanı olduğu İslam İşbirliği Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler gibi uluslararası platformlarda ve ikili temaslar vesilesiyle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir. Müslümanlar olarak, Kudüs’ün namusunu korumak, tarihin bize yüklediği mukaddes bir sorumluluktur. Ümmetin onuru Kudüs’ün, bu tarz oldu-bittilerle işgal girişimine karşı Selahaddin Eyyubi gibi dimdik duracağız” diye konuştu.

 

ABD’nin de sorumluluğu var

Eryarsoy, “Unutulmamalıdır ki bölgenin huzur ve istikrarı, ancak, Kudüs’ün, çok dinli, çok dilli, çok kültürlü çoğulcu yapısı korunduğu, Kudüs barışa kavuştuğu zaman sağlanabilir. ABD’nin içerisine düştüğü bu akıl tutulması ve izansız yaklaşım,  ABD’yi dünya kamuoyunda ve devletler arenasında yalnızlığa mahkûm ederken, işgal ve terör devleti İsrail’in zulmüne ve işlediği suçlara da ortak etmiştir. Binlerce Filistinlinin kanlarının dökülmesinden, İsrail kadar ABD’nin de sorumluluğu vardır. İsrail’in dünyanın gözü önünde gerçekleştirdiği bu katliama sessiz kalmayacağız. Kudüs Müslümanların kırmızı çizgisi, insanlığın kadim silueti, bağımsız Filistin Devleti’nin başkentidir.  Filistin ve Filistinliler asla yalnız değildir. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde mazlumun yanında durmaya, hakkın, adaletin ve vicdanın yılmaz savunucusu olmaya devam edecektir” şeklinde konuştu.  Nuri AKÇAHARMAN

Bugün 15:43 TSİ - Siyaset

Muhabir Nuri Akçaharman

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