"İşçiler en rahat dönemini yaşıyor"

İzmit Belediyesi Mayıs ayı toplantısının 2’nci oturumu Meclis Salonu’nda gerçekleştirildi. İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 2017 yılı kesin hesabı görüşüldü. CHP grubu 2017 bütçesine şerh koyarken, İzmit Belediyesinin 2017 yılı kesin hesabına göre İzmit Belediyesi gelirleri 214.057.978,42 TL şeklinde giderler ise 219 Milyon TL şeklinde CHP şerh koymasına rağmen oy çokluğu ile onaylandı. CHP grubu adına konuşan meclis üyesi Birol Sağlam, İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ı, vergi toplama konusunda çok düşük seviyelerde olmakla suçlarken, 2014 yılında belediyenin borcunun 207 Milyon TL’den, 2017 yılında 216 Milyon’a çıktığını söyledi.

MECLİSTE KÜRSÜ KAVGASI

İzmit Belediye meclisinde 2017 yılı kesin hesabı oy çokluğu ile onaylandıktan sonra, mecliste CHP grubu ile AKP grubu arasında söz alma tartışması çıktı. CHP grubu adına grup başkanvekili Veli Beyaztaş ile İzmit Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Bulut arasında yaşanan tartışmada ise CHP grubunun mecliste okunan muhalefet şerhinden farklı olarak kürsü istemesine AKP grubu karşı çıktı. Daha sonrasında Nevzat Doğan gelene kadar meclis başkanlığını yapan İbrahim Elgin ortamı sakinleştirirken, İbrahim Bulut’un kürsüde söz alan Birol Sağlam’a İYİ Parti’ye geçen ve tekrar CHP’ye geri gelen 15 milletvekili hatırlatması yapması mecliste gerginliğe neden oldu.

BORÇLA FİNANSE EDİLİYOR

CHP grubu adına konuşan Meclis ve Plan Bütçe Komisyon üyesi Birol Sağlam, “Belediye büyük bir borçlanma içindedir. Belediyenin borçlanma açısından mali durumu son derece bozuktur. Zira toplam borç tutarı 2017 yılı itibariyle 216.259.100 TL’dir. Bunun anlamı belediye varlıklarının %47’si borçlarla finanse edilmektedir. 2017 yılının kesin hesapları incelendiğinde Belediyenin tahsilat işlemlerinde alacak kaleminde sıkıntılar olduğu görünmektedir. 2017 yılı vergi tahsilatı oranı %70,24 olarak gerçekleşmiştir. Gelecek yıla devreden vergi tahakkuku 27.933.131.77 TL’dir. Alacakların tahsilinden birinci derecede belediye başkanı sorumludur” dedi.

BELEDİYE DOĞRU YÖNETİLMİYOR

Sağlam, “Bu tablo bizlere gösteriyor ki belediyenin tahsilat ve borçlanmalar yönünden doğru yönetilmediğinin ve olumsuz bir performans çizdiğinin göstergesidir. Her yıl gelecek yıla devreden tahakkuk önceki yıllara göre artarak devam etmektedir. 2018 yılına devreden tahakkuk artığı 35.099.738.92 TL’dir. Bir önceki yıla göre her yıl olduğu bir artış söz konusudur. Bu artış bütçe disiplini açısından da sıkıntı yaratmaktadır. Bu nedenlerle 2017 Yılı Kesin Hesap Cetveli görüşmelerinde komisyon kararına red oyu veriyor, muhalefet şerhi koyuyoruz” diye konuştu.

CHP ÜYELERİ AGRESİF DAVRANIYOR

Birol Sağlam’ın belediye bütçesi ile ilgili sözlerine cevap veren İzmit Belediye Plan Bütçe Komisyon Başkanı Hayrettin Ünlü, “CHP’nin agresif tutumunu anlayamadım. Meclis üyeleri agresif şekilde konuşmaya devam ediyorlar. Tahmini bütçeyi yaparken gider 220 milyon demişiz. 219 Milyon TL gerçekleşme oranı var. Personel giderlerinin gelir içinde payı yüzde 18’dir. Vergi tahsilatında 66 Milyon TL tahsilat yapıldı. Önümüzde yine bir yapılandırma var. Tahsilat oranları daha da yukarı çıkacak. Vergi dışı gelirlerde yüzde yüz on beş bir vergi geliri var. 2017 yılında bankalardan kredi çekilmemiş, kamuya olan borçlarımız İller Bankası’ndan kesilmektedir” dedi.

HİÇBİR YÖNETİM KUSURSUZ DEĞİLDİR

CHP’nin personel giderlerini eleştirmesine cevap verenİzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “Önemli bir konu tabi ki bu. Muhalefet ve iktidar görevini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Gerçeklerin saptırılarak yapıldığını görünce de düzeltmek gerekiyor. Hiçbir yönetim kusursuz değildir. Mutlaka eksiklikler olabilir. Önemli olan bu işi en iyi şekilde yapmaya gayret ediliyor mu edilmiyor mu? Samimiyet, dürüstlük, adalet var mı yok mu bunlara bakmak gerekiyor. Geçmişe atıfta bulunmayacağım ama bizle ilgili tazminat verilmemiş şeklinde doğru olmayan bilgi söylendi. Göreve geldiğim günden itibaren taşeron işçilerimiz de dahil 1 gün bile gecikmeyecek dedik. Kuruşu kuruşuna veriyoruz. Gidin işçilerimiz ile konuşun. İşçiler en rahat dönemini şimdi yaşıyor. Her şeyi bir tarafa bırakıp işçinin hakkını tutuyoruz” dedi.

4 YILA BORÇSUZ BELEDİYEYİZ

Doğan, “Borç konusuna siz girmeyin. Siz yönetirken durum çok kötüydü. Mali yönetim konusunda İzmit Belediyesi örnek belediyedir. 2014 yılı öncesi borçları dahil tüm borçları yapılandırdık. 4 yıla borçsuz belediye oluyor. Tazminatları, takaslardan kalan miktarı, ihale teminatlarını siz hesaba katıp borç çıkarıyorsunuz. Muhasebede doğru olabilir ama belediyeler için bunlar borç değildir. 2 şirketimiz var bir kuruş vergi borcu yok. Para derseniz İzmit Belediyesi’nden onay çıkmaz varsa olur diye hiciv bile yapıyorlar. Borçları daha çok düşürmeliyiz bu konuda sizlere katılıyorum. Hadi gelin yardım edin borçları daha da düşürelim. CHP, AK Parti ayrımı yapmadan yardım edin” şeklinde konuştu. Selin BECER