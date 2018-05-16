Kocaeli'den BİMER'e ilginç bir şikayet...

Körfez İlçe Yarımca Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan Nur Sitesinde oturan Serhat Salihoğlu isimli emekli eğitimci, BİMER'E ilginç bir şikâyette bulundu. Şikâyetinde, “Çocuklar oturmuş olduğumuz site önündeki bahçede ve mahalle arasında oyun oynuyorlar. Bunların engellenmesini istiyorum." diyen Salihoğlu, BİMER Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne durumu yazı ile bildirdi. Zabıta ekipleri de belirtilen sitenin önüne gelerek sokakta oyun oynayan çocukları uyardı.

SİTE SAKİNİ DE ŞİKAYETÇİ!

Bu duruma Nur Sitesi'nde ikamet eden bazı vatandaşlar tepki gösterdi. Tepki gösterenlerden biri ise Handan Ellialtı isimli site sakini idi. Hande Ellialtı, “Böyle bir şeyi aklım almış değil. Çocuklar elbette oyun oynamalı, enerjisini harcamalıdır. Yoksa bilgisayar başında oturacak, sağlık açısından da sıkıntı olacak. Çocuk dediğin sokakta, bahçede, oyun alanlarında oynamalıdır. Hele hele bir eğitimcinin böyle bir şikâyette bulunmasına, BİMER gibi önemli bir kurumu bununla meşgul etmesine anlam veremedim. Doğru bulmadım." dedi.