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İzmit'in en büyüğü Serdar'a yapılıyor

İzmit’teki en büyük kültür merkezi Serdar Mahallesi’ne yapılıyor.

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İzmit Belediyesi tarafından Serdar ile Yenidoğan mahallelerinin ortasına yaptırılan kültür merkezi yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak. İki bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşan 3500 metrekare kullanım alanlı merkezde 400 kişilik düğün salonu, kondisyon salonu, kafeterya, mescit, 3 adet oyun salonu, çok amaçlı salon, eğitmen odası ve 11 adet eğitim salonu bulunuyor. Mimarisi ile dikkat çeken İzmit’in en büyük kültür merkezinin yıl içinde hizmete gireceği kaydedildi.

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