İzmit Belediyesi tarafından Serdar ile Yenidoğan mahallelerinin ortasına yaptırılan kültür merkezi yaklaşık 5 milyon liraya mal olacak. İki bodrum, zemin ve iki normal kattan oluşan 3500 metrekare kullanım alanlı merkezde 400 kişilik düğün salonu, kondisyon salonu, kafeterya, mescit, 3 adet oyun salonu, çok amaçlı salon, eğitmen odası ve 11 adet eğitim salonu bulunuyor. Mimarisi ile dikkat çeken İzmit’in en büyük kültür merkezinin yıl içinde hizmete gireceği kaydedildi.
Bugün 09:35 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:53 TSİ )
İzmit'in en büyüğü Serdar'a yapılıyor
İzmit’teki en büyük kültür merkezi Serdar Mahallesi’ne yapılıyor.
Haber albümü için resme tıklayın
Bugün 09:35 TSİ - Gündem
Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz