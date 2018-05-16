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Oyuncu Barış Atay gözaltında!

Oyuncu Barış Atay, Twitter paylaşımları nedeniyle polis tarafından sabah saatlerinde gözaltına alındı.

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Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde oyuncu Barış Altay`ın evine giderek gözaltına aldı. Sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan oyuncunun avukatı Efkan Bolaç, "İlk etapta öğrendiğimiz kadarıyla dün yazdığı yazıya ilişkin gözaltına alındı.  Şu an emniyette" dedi.

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