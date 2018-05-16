Uğur Okulları, velileriyle buluştu

Her biri alanında deneyimli eğitmen kadrosu ve çağdaş eğitim ortamı ile öğrencilerini başarılı bir geleceğe hazırlayan Uğur Okulları, velileriyle Wellborn Luxury Hotel’de düzenlenen kahvaltıda buluştu. Programa Uğur Okulları Genel Merkez AR-GE ve Rehberlikten Sorumlu Genel Barış Sezgin, Yayınlar ve Sınavlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Adil Kurt, Eğitim Öğretimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nil Çiçek,Başiskele Uğur Okulları Kurucu Temsilcileri Necip Katırağ,Yücel Erdoğan, Başiskele Uğur Okulları Kampus Müdürü Ali Rıza Gündoğdu, Başiskele Uğur Okulları Kampüs Lise Müdürü Adem Katırağ,Başiskele Uğur Okulları Kampüs Müdürü Ali Rıza Gündoğdu,Kurum Müdürleri Uğur Temel Lisesi Müdür Yardımcısı Ayhan Aşkın Tuncay,Fethiye Şube Müdürü Ömer Ulu,İstiklal Şube Müdürü Ali Bıkmaz,Yahya Kaptan Şube Müdürü Burcu Ünlübaşta olmak üzere veliler katıldı.

YARIM ASIRLIK BAŞARI GELENEĞİ

Uğur okulları Başiskele Kampüs temsilcisi Necip Katırağ, Başiskele Kampüsünün 30 Milyon Türk Lirası değerinde yatırım bedeli olduğunu ifade etti. Katırağ, “Yarım asırlık başarı geleneğimizi devam ettireceğimiz Başiskele Kampüsümüzü, Kocaeli ilimize kazandırmış olmanın gururunu yaşıyoruz diyen Katırağ sözü Başiskele Uğur Okulları Kurucu Temsilcisi Yücel Erdoğana bıraktı; Erdoğan, Öğrencilerimize hem fiziki şartları hem de eğitmen kadrosu ile mükemmel bir eğitim öğretim hizmeti sunacağız. Okul öncesinden lise son sınıfa kadar eğitim veren, 54 derslikli, 12 bin metrekarelik kampüsümüzde STEM laboratuvarı, Robotik Laboratuvarı, Fizik, Kimya, Biyoloji Laboratuvarları, Görsel Sanatlar ve Müzik Laboratuvarları, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, kapalı yüzme havuzu, konferans salonu, açık ve kapalı spor alanları gibi birçok imkan yer alıyor. Bin 300 öğrenci kapasiteli yeni kampüsümüzde velilerimizin Uğur'a emanet ettiği çocuklarımıza kendi çocuğu gibi eğitim verecek olan öğretmenlerimizle güçlü bir kadro kurduk" dedi.

ÇİÇEK,”5 DİL 2 BECERİ KAZANDIRIYORUZ

50'nci yılını kutlayan köklü ve global bir eğitim kurumu olan, öğrencilerin 21'nci yüzyıl becerileriyle donanması üzerine eğitim stratejilerini Bahçeşehir Üniversitesiyle kurguladıklarını belirten Nil Çiçek, “Uğur Okulları olarak eğitim yaklaşımlarımızla öğrencilerimize 5 dil ve 2 becerinin kazandırılmasını çok önemsiyoruz. Birincisi anadil, yani Türkçemiz. Anadilini çok iyi bilen ve kullanabilen bireyler her alanda başarılı olabilirler. Akademik başarının, ifade gücünün, sosyal diyalogların genel olarak hayat başarısının artması için anadili öğrencilerimize çok iyi öğretmeliyiz. İkincisi bilim dili olan Matematik. Üçüncüsü global dünyada iletişimde en temel dillerden biri olan İngilizce. iyi İngilizce konuşan, anlayan ve kendini İngilizce konuşarak iyi ifade edebilen bireyler yetiştirmek istiyoruz” diye konuştu.

DÖRDÜNCÜ DİL, TEKNOLOJİNİN DİLİ

Dördüncü dil, teknolojinin dili olan kodlama ve yazılım dilidir diyen Nil Çiçek, “Gerek yaşamımızda gerek işimizde kullanmak durumunda olduğumuz bunca teknolojinin mantığını iyi anlayabilirsek, daha verimli kullanır, ileri teknoloji üretimi için bir adım daha atmış oluruz. Bu kapsamda Uğur Okulları olarak akademik başarıyı destekleyen yaklaşım ve yöntemlerimizle öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Okul öncesi ve ilkokulda Türkiye'de ilk kez uygulanan erken STEM eğitim yaklaşımı, ortaokul ve lise kademelerindeki STEM derslerimiz ile öğrencilerimizin yenilikçi geleceğin bir parçası olabilmek için ihtiyaç duydukları proje tabanlı öğrenmeyi gerçekleştirmelerini, sorgulayan ve üreten bireyler olmalarını sağlıyoruz. Ayrıca okul öncesinden 10'ncu sınıfa kadar yine Bahçeşehir Üniversitesi desteği ile hayata geçirdiğimiz, Bilgi ve iletişim Teknolojileri Modülleri (Kodlama, Robotik, Animasyon, Dijital Vatandaşlık, Oyun Tasarımı, Bilgi ve iletişim Teknolojileri) ile de öğrencilerimizin teknolojiyi üreten bireyler olmalarını destekliyoruz” şeklinde konuştu.

UĞUR SINAVA HAZIRLIK MERKEZLERİ

Nil Çiçek “Beşinci dil ise davranış dili. Yani “öncelikle iyi insan olmak. Bu 5 dilin yanında ise kazanmaları gereken 2 beceriyi de onlara aşılıyoruz. Sanat ve spor.Sanatın ve sporun hayatımızın her anında olmasını istiyoruz. Bu beceriler haricinde, Uğur Okullarının günümüz eğitim sistemimizdeki en önemli özelliklerinden biri de sınavlara hazırlıktır. Sistem ne sıklıkla değişirse değişsin, ülkemizde ortaokul ve liseden sonra öğrencilerimizin girmek durumunda olduğu sınavlar mevcut olmaya devam ediyor. Uğur Okulları, yarım asırlık sınavlara hazırlık deneyimini en başarılı bir şekilde okullarına entegre etmiş olan ve bunu başarı ile uygulayan ilk ve en önemli kurumdur. Geçtiğimiz yıl yine bir ilki gerçekleştirerek hayata geçirdiğimiz Uğur Sınava Hazırlık Merkezleri ile öğrencilerimizin sınav başarısını artırmayı, sosyal sorumluluk ve bilimsel projeler hayata geçirmeleri için teşvik etmeyi, aynı zamanda yurt dışı üniversite başvuruları için portfolyo oluşturmalarını hedefliyoruz" dedi.

YURT DIŞI EĞİTİMDE BAU GLOBAL PASAPORTU

Uğur Okulları öğrencilerin kişisel gelişim dosyalarında Cambridge YLE, KET, PET ve FCE sınav sertifikasyonlarına sahip olmalarını da hedefliyor. Uğur Okulları mezunlarının yurt içi ve yurt dışı üniversitelerde, uluslararası merkezlerde uygulanan TOEFL, IELTS gibi İngilizce yeterlilik sınavlarında başarılı olmaları ve yetkin dil kullanım becerileriyle donanmaları amaçlanıyor. Uğur Okulları bünyesinde bulunan; yurt dışı üniversite ve lise programları, yaz okulu, yurt dışı ve yurt içi geziler konusunda danışmanlık hizmeti sunan Uğur lntemational ile öğrencilerin eğitimlerine katkı sağlanıyor. Öğrenciler, İngilizce eğitimleri için İngiltere, Kanada, Washington D.C. gibi farklı ülke ve şehirlerde Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları çatısı altında yer alan kurumlarda ücretsiz yabancı dil öğrenimi görebilme imkanına sahip oluyor. Öğrenciler, BAU Global iletişim ağında yer alan S üniversite, 4 dil okulu ve 5 akademik merkez başta olmak üzere, dünyanın saygın üniversitelerinde öğrenim bursu ve sertifika programı olanaklarından faydalanabiliyor.

130 OKUL

26 Kasım 1968'de Laleli'de ilk dersini vererek öğrencilerini üniversiteye hazırlayan Uğur Dershaneleri bugün, dönüştüğü Uğur Okulları ile Türkiye’nin her noktasında, konusunda uzman öğretmenleri ile okul öncesinden lise son sınıfa kadar Türkiye'nin en donanımlı eğitim olanaklarını sunmaktadır. Okul öncesinden itibaren insani değerlerle donatılmış; sorgulayan, araştıran, üreten nesiller yetiştirmeyi amaçlayan Uğur Okulları, lise ve üniversitelere hazırlıkta bu çağa uygun modeller ve programlar konusunda kendi içinde başlattığı yarışı tüm hızıyla devam ettirmektedir. Başarısı kanıtlanmış ilke ve modellerinden hareketle, Uğur Sınava Hazırlık Merkezi, Kişiye Özgü Eğitim Modeli, Kodlama Eğitimi, erken STEM ve STEM eğitim yaklaşımları ile Uğur Okulları, yarım asırlık başarı deneyimini 44 ilde, 36 kampüs, 24 Anadolu lisesi, 1 anaokulu, 6 ortaokul, 63 temel lise olmak üzere 130 okulu ile sürdürmektedir.