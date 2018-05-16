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Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı

Kocaeli'nde antrenman ve sıralama turları ile başlayan Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı, ödül töreninin gerçekleştirilmesi ile son buldu.

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Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER)'nün organizasyonunda düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası ilk sezon yarışları Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı. 2 gün süren yarışların ilk gününde antrenman ve sıralama turları gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci gününde ise yoğun bir katılım oldu. Gün boyu süren yarışlarda sürücüler kupa için mücadele etti.

Bugün 10:47 TSİ - Spor

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