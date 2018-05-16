Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER)'nün organizasyonunda düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası ilk sezon yarışları Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı. 2 gün süren yarışların ilk gününde antrenman ve sıralama turları gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci gününde ise yoğun bir katılım oldu. Gün boyu süren yarışlarda sürücüler kupa için mücadele etti.
Bugün 10:47 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:48 TSİ )
Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı
Kocaeli'nde antrenman ve sıralama turları ile başlayan Türkiye Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı, ödül töreninin gerçekleştirilmesi ile son buldu.
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Bugün 10:47 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz