Pist Şampiyonası'nın ilk ayağı tamamlandı

Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü (KOSDER)'nün organizasyonunda düzenlenen Türkiye Pist Şampiyonası ilk sezon yarışları Körfez Yarış Pisti'nde yapıldı. 2 gün süren yarışların ilk gününde antrenman ve sıralama turları gerçekleştirildi. Etkinliğin ikinci gününde ise yoğun bir katılım oldu. Gün boyu süren yarışlarda sürücüler kupa için mücadele etti.