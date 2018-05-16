Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi’nden 40 öğrenci, merkezde eğitim alan 60 öğrenciyle spor etkinliğinde bir araya geldi. Merkezde eğitim gören öğrenciler spor etkinliğinde, üniversiteli ağabey ve ablalarıyla birlikte stres attı.
Bugün 10:48 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 10:49 TSİ )
Üniversiteli ağabey ve ablalarıyla spor yapıp eğlendiler
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Cemil Meriç Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, engelli bireyler, birçok farklı alanda eğitim görüyor.
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Bugün 10:48 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz