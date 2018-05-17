Günün spor müsabakaları bu haberde

Basketbolda bugün tam 5 maç var

Kocaeli Basketbol alt yapı liglerinde kızlar ve erkeklerin ayrı ayrı kapışması ilgiyle izlenecek. U-11 kız ve erkek, U-13 kız, U-16 ve U18 erkek maçları ilgi çekecek. Program şöyle…

18:30 U 11 E.A Koc.Basket- İzmit Atatürk S.S.

20:00 U 11 E.A G.Bilge - 23 Nisan Atatürk S.S.

19:00 U 18 E PL. İdeal - G.Gelişim Darıca S.S.

19:00 U 13 Kız Göl. Bas.-K. Basket G.17 Ağustos S.

20:30 U 16 E.2.K. Göl.Us - K.Yıldız. G.17 Ağustos S.

Türkiye’nin dev kızları 4 ayrı salonda…

Türkiye Genç kızlar voleybol Şampiyonası’nda tam 22 takım, 3 ayrı ilçedeki salonumuzda mücadele veriyor. Dün başlayan şampiyonanın bugün ikinci gün heyecanı yaşanıyor. Maçlar Yahyakaptan, 42 Evler, Başiskele ve Derince’de oynanıyor. Her salonda dörder maç var.

Program şöyle…

12:00 Genç Kızlar T.Şmp. Ş.P.R.Topaoğlu S.

12:00 Genç Kızlar T.Şmp. Derince S.S.

12:00 Genç Kızlar T.Şmp. H.Gemici S.S.

12:00 Genç Kızlar T.Şmp. Başiskele S.S.

Okullarda da maçlara devam ediliyor…

Kocaeli Okullar Arası Voleybol 2.Lig müsabakaları aralıksız olarak devam ediyor. Bugün saat 10.00’da başlayacak müsabakalar kız ve erkekler olmak üzere art arda mesai saati bitimine kadar devam edecek. Müsabakalar Gebze Gençlik Merkezi’nde oynanacak.