Bilgi Köprüsü’nden duygulandıran kutlama

İzmit Yenişehir Mahallesi Arda Sokak’ta bulunan, ilimizin ilk Montessori eğitimi veren Özel Montessori Anaokulu, geçen hafta Anneler Günü’nü çok özel bir etkinlikle kutladı. Anaokulunda öğrenim gören 3-6 yaş arası 125 çocuk, tek tek annelerinin işyerlerine öğretmenleri tarafından götürüldü. Bazı annelere evde, bazırlarına da alışveriş merkezlerinde sürpriz yapılarak Anneler Günü kutlandı. Çalıştıkları yerde çocuklarını bir anda karşılarında gören anneler gözyaşlarını tutamadı. Çocuklarıyla sürpriz karşılaşmada yaşadıkları duygusal anlar sosyal medyada da izlenme rekoru kırdı.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADILAR

Özel Bilgi Köprüsü Montessori Anaokulu Toddler, Kelebekler, Minik Tırtıllar, İpek Böcekleri, Kozalar, Gökkuşağı, Uğur Böcekleri ve Güneş sınıfı öğrencileri hafta boyunca öğretmenleri tarafından tek tek annelerinin işyerine götürüldü. Evde veya alışveriş merkezlerinde bulunan anneler de oldu. Ellerinde kendi hazırladıkları hediyeleri ve Sertab Erener’in “Annedir Yüreği Fazla Dayanamaz” şarkısı eşliğinde çocuklarını karşılarında gören anneler, bir anda neye uğradığını şaşırdı. Annelik duygusunun herşeyin üzerinde olduğunu gösteren anneler, işyerinin ortasında çocuklarına sarılıp, gözyaşlarını tutamadı. Çocuklarına uzun süre sarılarak ağlayan annelerin görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı anda bir anda izlenme rekoru kırdı. Anneler Günü’ne özel gerçekleşen bu kutlama büyük beğeni toplarken, izleyenlere de duygusal anlar yaşattı. Anneliğin güven, sevgi, fedakârlık ve sabırla örülmüş özel bir duygu olduğu bu etkinlikle adeta bir kez daha kanıtlandı.