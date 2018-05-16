"O özlediğimiz eski Ramazan'lar" Outlet Center'da yaşanacak

Ramazan ayı süresince her hafta; Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri iftardan sonra gerçekleştirilecek etkinliklerde; fasıl ekibinin seslendirdiği şarkılara eşlik eden müşteriler, hoşça vakit geçirme imkânı bulacaklar.

ŞEKER MACUN, PAMUK ŞEKERCİLER...

Ramazanın geleneksel sokak satıcıları tarafından müşterilere; pamuk şeker, geleneksel şeker macun ve geleneksel şerbet ikram edilecek. Halk oyunları ekibi, Anadolu’nun her yöresinden en güzel gösterileri gerçekleştirecek.

ETKİNLİKLER İFTARDAN SONRA

Outlet Center İzmit’in Ramazan ayına özel etkinlikleri belirtilen günlerde iftar sonrasında gerçekleştirilecektir. Hava şartları uygun olduğu takdirde Ramazan ayı boyunca devam edecek olan etkinliklerimize, tüm halkımız davetlidir.