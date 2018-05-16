Potanın efesi: Yahyakaptan: 62-54

Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Yahya Kaptan Anadolu Lisesi, Özel Etken Koleji Fen Bilimleri Temel Lisesi’ni çekişme içerisinde geçen maç sonunda 62-54 mağlup ederek zirvede yer aldı.

ETKEN HIZLI BAŞLADI, AMA?

Maça hızlı başlayan Etken ilk çeyreği 16-13 önde bitirdi. İkinci çeyrekte Emin ve Bahadır’ın karşılıkları sayıları vardı. Soyunma odasına 26-24 üstün giren Yahyakaptan üçüncü periyotta hızlı hücumlardan sayılar üretti ve son çeyreğe 42-39 skor üstünlüğü ile girdi. Son periyotta farkı açan Yahyakaptan maçı 62-54 kazanarak şampiyon oldu.

YUSUF EMİN ŞOV

Şampiyon Yahya Kaptan’da Yusuf Emin attığı 27 sayı ile yıldızlaştı. Etken Koleji’nde takımı sırtlayan Bahadır Kızılkaya’nın 30 sayısı yeterli olmadı. Üçüncülük maçında Gazi Anadolu Lisesi, Cahit Elginkan Anadolu Lisesi’ni 53-45 mağlup ederek bronz madalyanın sahibi oldu. Gazi Anadolu’da Semih Yokuş 19, Cahit Elginkan’da Ahmet Tevfik 17 sayı ile oynadı. Maçların ardından dereceye giren okullara ödülleri düzenlenen törenle verildi.

ÖZEL ETKEN KOLEJİ: 54 YAHYA KAPTAN A: 62

SALON: Atatürk

HAKEMLER: İllir Kuka***, Ozan Gündüz***

ÖZEL ETKEN KOLEJİ: Bahadır Kızılkaya**** (30), Onur Subaşı*** (11), Özgür Gür*** (5), Fırat Yılmaz** (4), Furkan Akman** (4), Fatih Can Gündüz**, Ceyhun Aktop**, Aziz Atakan Egehan**, Serdar Erşen**, Melih Kurt**

YAHYA KAPTAN AL: Yusuf Emin Güleç**** (27), Kemal Can Urkan**** (18), Berke Öztürk*** (6),Yiğit Karabulut*** (4), Muhammet Hamza Boz*** (7), Oktay Efes Çelen**, Serkan Mehmet Tüfekçi**, Erşan Efe**, Kaan Özcan Sandallı**, Anıl Ufuk Solğun**

1.PERİYOT: 13-16, 2.PERİYOT: 26-24, 3.PERİYOT: 39-42, MAÇ SONUCU: 54-62

CAHİT ELGİNKAN AL: 35 GAZİ ANADOLU LİSESİ: 45

SALON: Atatürk

HAKEMLER: Emre Bağdatlı***, Burak Şancı***

CAHİT ELGİNKAN AL: Ahmet Tevfik Aksoy****(17), Kadir Altuğ*** (6), Atahan Ertuğ** (3), Alperen Gökhan*** (4), Kürşat Tegin Öğe** (2), Yiğitcan Orhan*** (3), Yasin Eray Kaplan**, Murat Avcı**, Eren Cenan Yapanel**, Ali Kemal Tanta**, Recep Emre Kaplan**, Kerem Can Aras**

GAZİ ANADOLU LİSESİ: Zafer Men**** (22), Semih Yokuş*** (19). Boray Genç*** (4), Hüseyin Yiğit Orhan** (2), Berkay Duvarcı**, Muhammet Eren Alçiçek **, Erdi Batuhan Horoz**, Tahsin Boran Şahin**, Fikret Karacan**

1.PEPİYOT: 11-5, 2.PERİYOT: 21-20, 3.PERİYOT: 31-29, MAÇ SONUCU: 45-35