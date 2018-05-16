CHP’den Filistin katliamına tepki

CHP Genel Merkezi, Türkiye’nin 81 ilinde eş zamanlı olarak İsrail’in Filistin üzerinde uyguladığı katliam boyutuna ulaşan politikaları için basın açıklaması düzenledi. 62 kişinin hayatını kaybettiği olay ile ilgili CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay’da il binası önünde basın açıklaması düzenledi. Açıklamaya İlçe Başkanı Hakan Çakar, milletvekili aday adayları, il yönetimi ve çok sayıda partili katılım gösterdi.

ÖLDÜRMEYİ TERCİH EDİYORLAR

Açıklamada konuşan CHP İl Başkanı Cengiz Sarıbay, “Filistin’de yaşananlar büyük bir katliam, bir insanlık dramıdır. Binlerce masum Filistinlinin yaralandığı, 60 kişinin hayatını kaybettiği insanlık dışı saldırıyı lanetliyoruz. Bu dramın en önemlisebebi Filistin sorununun çözümsüzlüğü, başta ABD olmak üzere büyük güçlerin hesapsız politikaları ve İsrail’in gaddar tutumudur. Filistin sorunu çözülmeden Ortadoğu’da yaşanan sorunların çözüme kavuşması imkansızdır. İsrail, Filistin halkının meşru temsilcileriyle müzakere ederek sorunu çözmek yerine masumları öldürmeyi tercih ediyor” dedi.

BÜYÜK BİR PROVOKASYON

ABD Büyükelçilik binasının, İsrail Devleti’nin 70. Kuruluş yıl dönümünde Kudüs’te açılmış olması büyük bir provokasyondur diyen Sarıbay, “ABD’yi bu yanlış politikasını terk etmeye; İsrail’i ise masum sivillere yönelik katliam politikalarına son vermeye çağırıyoruz. CHP olarak Filistin sorununun çözüm zemininin başkenti Doğu Kudüs olacak şekilde 1967 sınırlarına göre kurulmuş egemen Filistin Devleti ile İsrail’in güvenlikli sınırlar içinde yan yana barış içinde yaşaması olduğunu vurguluyoruz” şeklinde konuştu.

CAYDIRICI ETKİSİ OLMAMIŞTIR

Sarıbay, “ABD ve İsrail’in yanlış politikalarına karşı tüm dünyadan yükselen kınama mesajları somut bir sonuç doğurmamaktadır. Filistin halkının yaşadığı insani dram devam ediyor. AKP’nin yıllardır uyguladığı politikaların İsrail üzerinde hiç bir caydırıcı etkisi olmamaktadır. Ayrıca iktidar, bir yandan ABD’nin Ortadoğu politikalarını kınarken diğer yandan Suriye’nin ABD tarafından bombalanmasına alkış tutmaktadır” diye konuştu.

BU ZULÜM İNSANLIK SUÇUDUR

CHP tarihi misyonu gereği her dönem Filistin halkının yanında durmuştur diyen Sarıbay, “Geçmişte Filistin Kurtuluş Örgütü’nün Türkiye temsilciliği CHP iktidarında açılmış, Bülent Ecevit ve tüm CHP genel başkanlar Filistin davasının sadık bir destekçisi olmuştur. Bugün de CHP ve Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu masum ve mazlum Filistin halkının yanındadır Filistin halkına yapılan zulüm bir insanlık suçudur.Bugün Türkiye olarak Filistin halkıyla dayanışmasını en güçlü şekilde hayata geçirmeliyiz. İsrail katliamcı politikalarını sürdürdüğü ve Filistin topraklarındaki yasa dışı yerleşimleri genişlettiği müddetçe uluslar arası alanda tecrit edilmelidir. Bir kere daha ABD ve İsrail’i güçlü bir şekilde kınıyor, hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerime rahmet diliyoruz” dedi.