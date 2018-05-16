Geleneksel STK iftarı 18 Mayıs’ta yapılacak

AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy görevi devraldıktan sonra ilk basın toplantısını yaptı. AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy parti binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eryarsoy basın açıklamasında, “İl başkanımızın milletvekili aday adayı olmasından sonra kutlu vazifeyi biz üstlendik. Ramazanımız mübarek olsun. ABD ve İsrail’in Kudüs’ü kana bulamasını en güçlü şekilde lanetliyoruz” diyerek sözlerine başladı.

TARİHİN EN KRİTİK SEÇİMİ

Eryarsoy göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmaları anlatarak, “24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin araftan çıkmak için Kasım 2019’u beklemek tehlike arz ediyordu. 24 Haziran 16 Nisan’da onay verilen yeni sistemin uygulanmasını sağlayacak. Türkiye tarihinin en kritik seçimidir. Büyük Türkiye’nin önünün tamamen açılacağı tarihtir. Türkiye şahlanacak. 24 Haziran’da iki büyük seçim var. Birincisi Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan için ikincisi parlamento için oy isteyeceğiz” dedi.

AMAÇLARI ERDOĞAN’I YIKMAK

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Eryarsoy, “Muhalefet benzemezler ittifakıdır. Onların ittifaklarının dahi kendi cumhurbaşkanı adayı var. Onlar Türkiye’yi yönetmeye talip değiller. Tek amaçları Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmaktır. Parlamento sistemine döneceğiz diyorlar bu tam bir gericiliktir. Kaosa yatırım yapıyorlar. Bu vaatlerinin ardındaki sebep millet iradesinden duyulan rahatsızlıktır. Yeni bir dünya kuruluyor. Sınırlar değişiyor. İsrail bölgede kana yatırım yapıyor. 60 kardeşimizi katlettiler. Türkiye’nin bu dönemde güçlü bir lidere ihtiyacı var” diye konuştu.

STK İFTARI 18 MAYIS’TA

STK iftar programı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Abdullah Eryarsoy, “18 Mayıs Cuma Günü STK iftar programımızı Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapacağız. 3 bin kişilik bir program olacak. Zaman yokluğundan dolayı kendilerine gidemedik. Onları Cuma günü aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Bu programa Başbakan Yardımcımız, büyükşehir belediye başkanımız ve teşkilatlarımızdan da yoğun katılım olacak” şeklinde konuştu.

ADAYLAR 21 MAYIS’TA AÇIKLANACAK

Milletvekili adaylarının 21 Mayıs’ta belirleneceğinin altını çizen AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, sözlerini, “21 Mayıs günü aday listeleri YSK’ya verilecek. Biz o gün saat 15.00 Bahçecik Soğuksu’da toplanacağız. 17.00’da da Genel Merkez’den aldığımız milletvekili adayları listesini kamuoyuyla paylaşacağız. O toplantıda aday adaylarımız, ilçe yöneticilerimiz de katılacak. Yenikapı’da Cuma günü yapılacak olan büyük mitinge ilçelerimizden katılım olacaktır” ifadeleriyle sonlandırdı.