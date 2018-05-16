Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Menü
Bugün 11:47 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:39 TSİ )

Geleneksel STK iftarı 18 Mayıs’ta yapılacak

AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy ilk basın açıklamasında geleneksel hale gelen STK iftar programını 18 Mayıs’ta yaklaşık 3 bin kişinin katılımıyla Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapılacağını açıkladı.

mask
Büyütmek için resme tıklayın

AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy görevi devraldıktan sonra ilk basın toplantısını yaptı. AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy parti binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında kent ve ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Eryarsoy basın açıklamasında, “İl başkanımızın milletvekili aday adayı olmasından sonra kutlu vazifeyi biz üstlendik. Ramazanımız mübarek olsun. ABD ve İsrail’in Kudüs’ü kana bulamasını en güçlü şekilde lanetliyoruz” diyerek sözlerine başladı.

TARİHİN EN KRİTİK SEÇİMİ

Eryarsoy göreve geldikten sonra yaptıkları çalışmaları anlatarak, “24 Haziran seçimlerine yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Türkiye’nin araftan çıkmak için Kasım 2019’u beklemek tehlike arz ediyordu. 24 Haziran 16 Nisan’da onay verilen yeni sistemin uygulanmasını sağlayacak. Türkiye tarihinin en kritik seçimidir. Büyük Türkiye’nin önünün tamamen açılacağı tarihtir. Türkiye şahlanacak. 24 Haziran’da iki büyük seçim var. Birincisi Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan için ikincisi parlamento için oy isteyeceğiz” dedi.

AMAÇLARI ERDOĞAN’I YIKMAK

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Eryarsoy, “Muhalefet benzemezler ittifakıdır. Onların ittifaklarının dahi kendi cumhurbaşkanı adayı var. Onlar Türkiye’yi yönetmeye talip değiller. Tek amaçları Recep Tayyip Erdoğan’ı yıkmaktır. Parlamento sistemine döneceğiz diyorlar bu tam bir gericiliktir. Kaosa yatırım yapıyorlar. Bu vaatlerinin ardındaki sebep millet iradesinden duyulan rahatsızlıktır. Yeni bir dünya kuruluyor. Sınırlar değişiyor. İsrail bölgede kana yatırım yapıyor. 60 kardeşimizi katlettiler. Türkiye’nin bu dönemde güçlü bir lidere ihtiyacı var” diye konuştu.

STK İFTARI 18 MAYIS’TA

STK iftar programı hakkında bilgilendirmelerde bulunan Abdullah Eryarsoy, “18 Mayıs Cuma Günü STK iftar programımızı Uluslararası Fuar Merkezi’nde yapacağız. 3 bin kişilik bir program olacak. Zaman yokluğundan dolayı kendilerine gidemedik. Onları Cuma günü aramızda görmekten mutluluk duyacağız. Bu programa Başbakan Yardımcımız, büyükşehir belediye başkanımız ve teşkilatlarımızdan da yoğun katılım olacak” şeklinde konuştu.

ADAYLAR 21 MAYIS’TA AÇIKLANACAK

Milletvekili adaylarının 21 Mayıs’ta belirleneceğinin altını çizen AKP İl Başkan Vekili Abdullah Eryarsoy, sözlerini, “21 Mayıs günü aday listeleri YSK’ya verilecek. Biz o gün saat 15.00 Bahçecik Soğuksu’da toplanacağız. 17.00’da da Genel Merkez’den aldığımız milletvekili adayları listesini kamuoyuyla paylaşacağız. O toplantıda aday adaylarımız, ilçe yöneticilerimiz de katılacak. Yenikapı’da Cuma günü yapılacak olan büyük mitinge ilçelerimizden katılım olacaktır” ifadeleriyle sonlandırdı.

Bugün 11:47 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket 24 Haziran Milletvekili seçimlerinde hangi partiye oy vereceksiniz?
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum
Karamürsel’de “Amerikan” Üssü kapatıldı (!) mask
Karamürsel’de “Amerikan” Üssü kapatıldı (!)
5 yaşındaki Yiğit, kazada can verdi mask
5 yaşındaki Yiğit, kazada can verdi
Necmi Bulut amcasını kaybetti mask
Necmi Bulut amcasını kaybetti
3 günlük milli yas ilan edildi mask
3 günlük milli yas ilan edildi
Anne Oteli'ne anne eli değecek mask
Anne Oteli'ne anne eli değecek
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor! mask
İzmit-Gölcük arasına metro geliyor!
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu mask
CHP İzmit'in listesinde ilk 3 belli oldu
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de... mask
PTT 5 bin personel alıyor! Sınav Kocaeli'de...
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum mask
Kuzey Marmara Otoyolu'nda son durum
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü mask
Eşini taciz eden akrabasını öldürüp gömdü
İzmitli oyuncu baba oldu! mask
İzmitli oyuncu baba oldu!

GALERİ

Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA mask
Gazeteniz KOCAELİ 44 YAŞINDA
Haydarpaşa-İzmit demiryolu mask
Haydarpaşa-İzmit demiryolu
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi mask
Fotoğraflarla İzmit Körfezi’nin 108 yıllık tarihi
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM! mask
Suikaste kurban giden Kandıralı Başbakan: NİHAT ERİM!
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var mask
Biz "İzmitiz" sosyal medya grubunun 25.500 üyesi var
Twinkle Life tam not aldı mask
Twinkle Life tam not aldı
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL