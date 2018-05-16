Ayaz: Yahya Kaptan’da mahalle baskısı var!

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz kentimizde faaliyet gösteren basın kuruluşlarının temsilcileriyle Kocaeli Ticaret Odası Beyt-ül Kebap Restoran’da kahvaltı programında bir araya geldi. Programa çok sayıda gazetecinin yanı sıra AKP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, AKP İzmit İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan ve AKP İzmit İlçe Yöneticileri katılım gösterdi. Ayaz programda kent ve ülke gündemine dair değerlendirmelerde bulunurken göreve geldiği tarihten bu yana hayata geçirdikleri çalışmaları anlattı.

“24 HAZİRAN KARARI BİZİ ŞAŞIRTMADI”

Ayaz programda yaptığı konuşmada, “Bizim ilk geldiğimizde söylediğimiz bir söz var: Gönüller yapmaya geldik. Biz bu düsturlar 1 Ekim 2017’de göreve geldik. Seçim olacakmış gibi çalıştık. 24 Haziran seçim kararı bizi şaşırtmadı. Belki de en hazır teşkilat AKP İzmit İlçe Teşkilatıydı. Hasta ziyaretleri yaptık, fakirleri ziyaret ettik. Bizim en büyük örneğimiz Recep Tayyip Erdoğan’dır. İçimizdeki insan sevgisinden dolayı bu ziyaretlerimizi yaptık. Teşkilatlarımızı toparladık. Teşkilatlarımız dolu dolu çalışıyorlar” dedi.

“ÖYLE SAÇMALIKLAR ORTAYA ÇIKIYOR Kİ”

Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak istediklerini belirten Hasan Ayaz, “24 Haziran seçimleri Türkiye’de son dönemde uygulanmak istenen ekonomik darbe girişiminden sonra alınan bir karardır. Sadece Recep Tayyip Erdoğan insin, Türkiye’nin geleceğini düşünmeyen bir yapı var. Böyle bir siyaset anlayışı ülkemize hiçbir şey kazandırmaz. Biz isterdik ki muhalefetin gelecekte yapacaklarını bir manifesto şeklinde açıklamasını beklerdik. Ama öyle saçmalıklar ortaya çıkıyor ki. Bu AKP’yi nasıl engelleriz diyorlar. Biz manifestomuzda “Ahdim Olsun” sloganıyla Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Ülkemizin buna ihtiyacı var” diye konuştu.

“ERDOĞAN FOBİSİNDEN KURTULSUNLAR”

“Atatürk’ü sevmek onun sözleri doğrultusunda ülke yönetimine katkı vermektir” diyen Ayaz, “Ulusumuzu aydınlık yarınlar bekliyor. Ülkenin geleceğine nasıl katkı veririz davasıdır bizim davamız. Sivas katliamının baş müsebbibi olarak adlandırılan Temel Karamollaoğlu nasıl oldu da can ciğer kuzu sarması oldu. Siyasi tarihte böyle bir şeyin karşılığı yok. Bu demokrasi değil. 15 vekil kiralanıyor falan. Muhalefetten istediğimiz bir şey var. Recep Tayyip Erdoğan fobisinden kurtulsunlar. Bu onları her gün yanlışa götürüyor. Bizlere gelecekte ne yapacaklarını anlatsınlar. Bunu demokrasimiz adına istiyoruz” şeklinde konuştu.

“YAHYA KAPTAN’DA MAHALLE BASKISI VAR”

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, “52 mahallenin tamamını gezdim. Yahya Kaptan’da AKPli olanlara ciddi bir mahalle baskısı var. Adam AKPliyiz demekten korkuyoruz diyor. Niye korkuyorsunuz? Siz yerelde ve genelde iktidarsınız. Orada AKPlileri birbirleriyle tanıştırdık. Yahya Kaptan ve benzeri mahallelerde teşkilatımızı çalışmalarından ötürü kutluyorum. Bu Cuma Sizin Köydeyiz programlarını yapıyoruz. Biz muhalefeti Ali amcanın, Ayşe Teyze’nin yanında görmedik ki. Sonra neden bu insanlar AKP’ye oy veriyorlar diyorlar. Ben esnafımızın da kazanmasını isterim. Seni Seviyoruz İzmit dedik zaten” değerlendirmesinde bulundu.

“4 BİN 600 KİŞİYLE HAZIRIZ”

Ayaz konuşmasının devamında, “689 sandığımız var İzmit’te müşahitlerimiz, mahalle başkanlarımız, ilçe yöneticilerimizle yani tüm teşkilatımızla toplam 4bin 600 kişiyle görevimizin başında olacağız. Seçim İşleri Başkanlığından haber geldi. Sandıklarda sandık kurulu üyelerimizle birlikte sandıklara hazırız. Önce sandığa sahip çıkacağız. Sandığına sahip çıkmayan adam, bunun arkasında şu varmış, bu varmış dememeli. Senin sandığının başındaki adamın eli armut mu topluyor. Sonra namussuz falan gibi galiz ifadelerle gelmeyin. Fatma hanımdan bir defa daha Türk seçmeninden özür dilemesi gerektiğini söylüyorum. Bizim kimseden korkumuz yok. Sandıklarına da tavsiye çıksınlar” diye konuştu.

“BİZ İŞİMİZİ YAPIYORUZ”

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz sözlerini, “AKPli olup da seçmen listesinde olmayan 2 bin 150 kişiyi listeye biz yazdırdık. Biz işimizi yapıyoruz. Ramazan boyunca her akşam muhakkak bir mahalledeyiz. Sahada Meral Akşener de yok. Muharrem İnce’de yok. Adama tapu müdürüne kızmış AKP’ye oy vermeyeceğim diyor. Onlarla konuşuyoruz. Sonra haklısınız diyorlar. Bu önemli. Bunu vatandaşa anlatmaya devam edeceğiz” ifadeleriyle sonlandırdı.