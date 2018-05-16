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Bugün 12:09 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 12:10 TSİ )

Otomobil temizlik aracına çarptı!

Gebze'de, temizlik aracına çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

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Kaza saat 10.45 sıralarında, Gebze Zeki Acar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 NEB 06 plakalı otomobil, Gebze Belediyesi'ne hizmet veren taşeron firmaya ait 34 LU 1379 plakalı temizlik aracına yandan çarptı. Otomobil aracın altında girerken, sürücü araçta sıkıştı. İtfaiye ekibi hasar gören otomobilden sürücüyü çıkardı. Yaralı sürücü 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Temizlik aracının sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bugün 12:09 TSİ DHA Kocaeli- Asayiş

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