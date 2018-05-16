İzmit'te 15 yerde iftar verilecek!

İzmit’in 15 ayrı bölgesinde düzenlenecek toplu iftar yemeklerinde Ramazan’ın dostluk ve dayanışma ruhunun yaşatılacağını söyleyen yetkililer “ ilk toplu iftar etkinliğimiz 22 Mayıs Salı günü Ayazma Mahallesi’nde olacak. 23 Mayıs Çarşamba günü Yenişehir Mahallesi Cihan Hastanesi önü, 24 Mayıs’ta Yenidoğan-Serdar Pazar yolunda, 25 Mayıs’ta Doğu Kışla’da, 26 Mayıs’ta Şahinler’de , 28 Mayıs’ta Akmeşe’de, 30 Mayıs’ta Bekirdere’de, 31 Mayıs’ta Tepeköy Kültür Merkezi önünde, 2 Haziran’da Akpınar TOKİ Konutlarında, 4 Haziran’da Gültepe Pazar Yolu’nda, 6 Haziran’da Kuruçeşme’de, 7 Haziran’da Tavşantepe Mahalle Konağı önünde, 9 Haziran’da Alikahya’da, 12 Haziran’da Körfez-Sanayi mahallelerinde ve 13 Haziran’da da Belsa önünde binlerce vatandaşımızla hep birlikte iftar yapacağız” dediler. İzmit Belediyesi’nin toplu iftar etkinliğinde 27 bin kişinin bir arada olması hedefleniyor.