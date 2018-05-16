Kore Gazisi, dolandırıldı!

Olay, 4 Mayıs saat 13.00’te İzmit Kazım Özalp Caddesi üzerinde bulunan 89 yaşındaki Kore Gazisi M.U.’ya ait evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; M.U. öğle namazı çıkışında eve giderken yanına bir otomobil yaklaştı. Araçtan inen bir kişi yaşlı adama elindeki poşetleri taşımasına yardım etmek istediğini söyledi. Yaşlı adamdan poşetleri alan şahıs, Kore Gazisi’ne kendisini evine kadar bırakabileceğini söyleyip arabasına aldı. Araçta yaşlı adama “Sana emekli maaşı bağlatalım, yardım edelim ama senin bir miktar para vermen lazım” dedi. Kore Gazisi yaşlı adam eve geldiğinde şahsa inanarak 7 bin TL’sini verdi.

SAKARYA'DA YAKALANDI

Gaziden gelen ihbar üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İncelenen güvenlik kamerası ve PTS’ler sonucunda şahsın kullandığı araç tespit edildi. Yapılan araştırmalar sonrasında araç sahibinin oğlu D.A.A.’nın (39) daha önceden dolandırıcılık suçundan bir çok kaydı olduğu görüldü. Polis ekiplerinin PTS’leri takibi sonucu şüpheli D.A.A., Sakarya’da otobanda araçla giderken, operasyon yapılarak yakalandı. Yakalanan şahsın üzerinde sahte sürücü belgesi ele geçirildi. Şüpheli D.A.A.’nın 23 adet benzer suçlardan kaydı, 16 adet aranması, cezaevi firarisi, 15 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 64 bin 400 TL idari para cezasının bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şahıs adliyeye sevk edildi.