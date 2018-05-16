Kadir Durmuş mazbatası aldı

Birlik Başkan Vekili Kadir Durmuş ile Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Mustafa Kurt arasında geçen Kocaeli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği kongresinde odanın başkanlık görevine seçilen Kadir Durmuş, yönetimi ile birlikte Kocaeli Adliyesi’ne gelerek mazbatasını 1. Ağır Ceza Hâkimesi Filiz Özer’den teslim aldı. Mazbata töreni sonrası konuşan Kocaeli Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Durmuş, “Önümüzde ki dönemleri esnafımız, odalarımız, birliğimiz çok daha verimli bir dönem geçireceğiz” dedi.

KAZANDIĞIM İÇİN MUTLUYUM

Durmuş sözlerinin devamında, “Geçtiğimiz aylarda Esnaf Sanatkarlar Odasının mazbatasını aldık. Şimdi ise Odalar Birliğimizin mazbatasını aldık. Zaten kesintisiz 16 yıldır birlik başkan vekiliydim. Bizim duayenimiz Kemal abimiz devam etmeyeceğini açıklamasının ardından bizde göreve talip olduk. Seviyeli bir kongreyi geride bırakarak görevi teslim aldık. Başkanlık yarışını kazandığım için mutluyum. Önümüzde ki dönemleri esnafımız, odalarımız, birliğimiz çok daha verimli bir dönem geçireceğiz” ifadelerini kullandı.