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Hırsızlar, alem yaparken yakalandı!

Kocaeli ve İstanbul’da bulunan işyerlerine girerek hırsızlık yapan 4 şahıs rezidansta alem yaparak yakalandı. Şahısların oto galeriden lüks aracı çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Şüpheliler, 13 Mayıs’ta Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan bir oto galeriye girdi. Girdikleri oto galerinden 2 laptop, 25 lüks araba anahtarı ve 130 bin TL değerinde lüks bir araba çalıp kayıplara karıştı. Şahısların arabayı çalma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Yine aynı şahıslar 15 Mayıs’ta İstanbul Pendik’te bir iş yerine girerek, 5 bin TL değerinde sigara, 700 TL nakit para ve bir adet dizüstü bilgisayar alarak kayıplara karıştı. Gelen ihbar üzerine Kocaeli Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. İncelenen güvenlik kameraları sonucunda şüphelilerin İ.A. (20), A.E.(21), Ş.A.A. (19) ve Y.C.P. (19) oldukları tespit edildi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyon sonucunda şüpheliler İstanbul Maltepe’de bulunan bir rezidansta alem yaparken, yakalandı.

12 ADET HIRSIZLIKTAN ARANIYORMUŞ

Şüphelilerin hırsızlıkta kullandığı kiralık araçtan ise 2 adet başka bir araca ait plaka, 15 bin TL değerinde tekel ürünü, 1 adet havalı tabanca, 9 adet mermi ve bolca telefon ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A.’nın 12 adet hırsızlıktan kaydı, 1 adet aranması ve 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu, A.E.’nin ise 6 adet hırsızlıktan kaydı olduğu öğrenildi. Diğer şüpheli Ş.A.A.’nın da 29 adet hırsızlık kaydı, Y.C.P.’nin ise hırsızlı suçundan 6 adet kaydı bulunduğu öğrenildi. Şahıslar Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Bugün 12:44 TSİ - Asayiş

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