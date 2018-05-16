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Başiskele'de dev bir iftar sofrası kurulacak

Başiskele Belediyesi, 11 Ayın Sultanı Ramazan’ın manevi iklimini yaşatmak adına yapacağı sanatsal ve kültürel etkinliklere 21 Mayıs’ta başlıyor.

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Ramazan ayı boyunca hafta içi her gün Kur’an-ı Kerim tilavetinden ilahi dinletilerine, şiir dinletilerinden tasavvufi sohbetlere, geleneksel gösteri sanatlarından sema gösterilerine kadar onlarca etkinlik Başiskeleliler ve komşu ilçelerden gelen misafirleriyle buluşacak. Başiskele Belediyesi'nin ev sahipliğinde Başiskele Sahili’nde 21 Mayıs Pazartesi günü başlayacak etkinliklerde, 7’den 70’e herkesin bir arada iftar yaptığı sofralar kurulacak, oruçlar açılacak ve beraber dualar edilecek. Etkinlikler tasavvuf musikisi, Hasan Dursun ilahi dinletisi, semazen gösterisiyle başlayacak. Etkinlikler ile birlik ve beraberliğin arttırılmasını amaçladıklarını belirten Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz, “Ramazan ayının Başiskele halkına, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyor, tüm Başiskele halkını iftar yemeği ve ardından düzenlenecek etkinliklere davet ediyorum” dedi. 
Ayrıca alanda şişme oyun grubu, minik atlarla gezinti, olimpik trambolin gibi çocukların eğlenmesi için alanlar oluşturulacak.

Bugün 13:05 TSİ - Gündem

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