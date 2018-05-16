CHP'de bir garip başkanlık olayı..!

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, Selman Yıldırım’ın ilçe başkanlığını bırakması üzerine Kasım 2014 yılında başladığı ilçe başkanlığı görevinden istifa ederek 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekilliği aday adayı olmuştu. Küçükkaya’nın ardından ilçe başkanlığı görevine ise 27 Nisan tarihinde Hakan Çakar başlamıştı. Ancak Hakan Çakar’ın ilçe başkanlığına seçildiğini belirten yazısı 15 gündür Genel Merkez’e gönderilmedi. Normal işleyişe göre İzmit İlçe Sekreteri yazıyı İl Örgütüne, il Örgütünün ise genel merkeze göndermesi gerekiyordu. 15 gün boyunca yaşanan bu aksaklığın nedeni bilinmezken, Çakar 2 gün önce genel merkeze giderek belgesini kendi teslim etti. Yaşanan aksaklığın nedeni il örgütünden mi yoksa ilçe örgütünden mi kaynaklandığı ise merak ediliyor.