Çakar’dan Nevzat Doğan’a tepki!

CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, Nevzat Doğan’ın 4 yılını anlattığı program ile ilgili ilçe binasında basın açıklaması gerçekleştirdi. Açıklamada konuşan Çakar, “Yapmış olduğu renkli sunumu ile bizi yaşamış olduğumuz kenti değil de bambaşka bir dünya yaratarak olmayan abartılı açıklamaları ile sunumu seçim öncesi halkı yanlış bilgilendirmeye yanlış yönlendirmeye çalışmıştır. Ne vadettiysek hepsini yerine getirmenin rahatlığı ve mutluluğu içindeyiz dedi peki vaad edilip de bu 4 yıl içerinde neler yapılmadı hiç adı bile geçmedi” dedi.

SİZE SİYASİ RANT YAPTIRMAYACAĞIZ

Çakar, “2017 yılında tamamlanması planlanan Kapanönü çarşı iyileştirme projesinin hiç adı bile geçmemektedir. Yine 2016 yılında ayakkabıcılar çarşısı iyileştirme projesinin de hiç adı bile geçmemektedir. Seçim kampanyası kitapçığında geçen Dünya Tasarım Akademisi projesi hiç ortada yoktur. Bilgisayar sanatları ve sinema akademesi hiç adı bahsi bile konu edilmemektedir. Olimpik havuz projesi boş bir vaad olmakla kalmıştır. İzmit yeşil alan olan bölgeyi 38 araçlık otopark o ekolojik tesisi somut adım atılmadı. Engelsiz haşam belgesi, köy kalkındırma projesi gibi sorunlar ile ilgili hiçbir somut adım atılmadı. İzmit Belediyesi 9 yıldır Tarım arazilerini OSB’ye dönüştüren İzmit’in göbeğinde olan Halk eğitim merkezi ile ilgili neden hala bir şey yapılmıyor. Bu alanları size siyasi rant elde ettirmeyeceğiz. Meydan olarak değerlendirmek vizyonsuzluktur” dedi.

ÖNCE ANLAYIŞINIZI DEĞİŞTİRİN

İzmit belediyesinin tarihi yapılarla ilgili restorasyon düzenlemelerini cephe iyileştirme projelerini yakından takip ediyoruz diyen Çakar, “Kenti turizm kenti yapmak istiyorsanız önce kente bakış açınızı, zihniyetinizi değiştirmeniz gerekiyor. Akşam Saat 20.00’dan sonra İzmit merkezinde kimseyi bulamazsınız. Önce anlayışınızı değiştirmeniz gerekiyor. Milyonları bu alanda harcadınız bugün itibariyle İzmit’e ne kadar turist geldi yetkililer çıkıp açıklasın. Meclise defaten önerge verdik ve gündeme getirdik. Ancak siyasi manevralar yaparak bu konudan hep kaçtılar” dedi.

216 MİLYON BORÇ

Çakar, “Bilançolara baktığımızda 2014 yılında gelirimiz 121 milyon iken 2017 yılında gelirimiz 214 milyona çıkmış. Bu %90 civarındaki artıştan kimse yararlanmamış. Peki belediye borcunu mu azaltmış? 4 yılda neredeyse 2 katına çıkan bu gelir artışından borçların etkilenmesi gerekirken bugün borcumuzu daha da artmış. 2017 yılı itibariyle 216.259.100 TL belediyenin borcu var. Bunun anlamı belediye varlıklarının %47’sini borçlarla finanse ediyor. Belediyenin borçlanma açısından da mali durum grafiğinin iyi olmadığı rakamlarla ortadadır” dedi.

ARTIK SIKILDIK TAMAM DİYORUZ

Çakar, “Sonuç olarak üreten bir belediye değil gelinen noktada da her şeyi tüketen bir belediye zihniyeti var. CHP iktidarında belediye binasının altında bulunan otopark dahi 3 yıl da bir belediye te 6 miyon kazanç sağlarken nevzat doğan bundan sonra kazanç sağlayan projeler yapmıştır. Her şey ortadadır. Birikmiş borçları dahi chp yönetiminde yapılan taşınmazlarla takas yoluna giderek ödemeye çalışmıştır. Artık sıkıldık tamam diyoruz” dedi. AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, Yahya Kaptan’da AK Parti’li vatandaşlarımıza baskı uygulanıyor. AK Partiliyiz demeye korkuyorlar sözlerine cevap veren Çakar, “Öyle bir baskı uygulama söz konusu değildir. Demek ki Hasan bey, kendi yaptıkları baskıdan bahsediyor” dedi.