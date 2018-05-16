Ramazan’ın ilk günü vatandaşlar kendini gölgelik alana attı

Ramazan ayının ilk gününde Koaceli’de hava sıcaklığı 32 dereceye ulaştı. Oruç tutan ve sıcaktan kaçan vatandaşlar kendilerini park ve bahçelerdeki ağaçlık alanlara attı. Park ve bahçelerde serinlemeye çalışan vatandaşlardan bazıları banklar ve ağaç gölgelerinde yatarak dinlenmeye çalıştı.

“Kendimizi gölgeye attık”

Ramazanda serinlemek için İzmit’te bulunan parka gelen Kazım Gülseven, “Hava sıcaklıkları normal şekilde. Ramazan’a daha yeni başladık. Bütün Müslümanlara hayırlı uğurlu olsun. Kendimizi gölgeye attık. Şu anda daha sıcaklar başlamadı. İleride tabi daha sıcak olunca, illaki etki yapar” dedi.

“Ramazan çok güzel geçiyor”

Emekli vatandaş Ömer Unutışık ise, “Ramazan çok güzel geçiyor. Şimdilik rahat ama ileride ne olur bilemiyorum. Sıcak etkilemez inançlı insanı. Zaten oruç tutan insan inandığı için oruç tutuyor” ifadelerini kullandı.

“Soğukta olsa sıcakta olsa tutmak istemeyen insan tutmaz”

Oktay Genç isimli vatandaşda, “Ramazan güzel geçiyor. Niyete bağlı. Bahane aradıktan sonra, soğukta olsa sıcakta olsa tutmak istemeyen insan tutmaz. Bu niyete bağlı. Ben şikayetçi değilim. Belediyenin KO-MEK kurslarına gidiyorum. Camiye de gidiyorum. Zamanımı böyle geçiriyorum. Allah oruç tutana yardım ediyor. Tutmak isteyen tutuyor. Öyle sıcak günler olduk ki 40 derecede oruç tuttum” şeklinde konuştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesinde yer alan verilere göre ise Kocaeli’de hava sıcaklıkları Ramazan’ın ilk haftasının ilerleyen günlerinde düşmeye başlayacak. Sıcak hava hafta sonu yerini yağmurlu havaya bırakacak.