Halıdere Belediye de 1.Küme’de!

Yahya Kaptanspor ile Halıdere Belediyespor takımları karşı karşıya gelirken, karşılaşmanın normal süresi 2-2 sona erdi. Uzatma dakikalarında Halıdere Belediyespor maçı 4-3 kazandı ve şampiyon olarak 1.Küme Futbol Ligi’ne yükseldi. Maça her iki takım da hızlı başladı. 2.dakikada, Halıdere Belediyespor Muhammet Enes’in attığı golle 1-0 öne geçti. Yahyakaptan yenik doruma düştükten sonra ataklarını sıklaştırdı. 26. dakikada Yahya Kaptan, Yiğit ile eşitliği sağladı. Karşılaşmanın ilk yarısı, karşılıklı atılan gollerle 1-1 sona erdi.

İKİNCİ YARIDA HALIDERE ÜSTÜN OYNADI…

Maçın ikinci yarısına iki takım da hızlı başladı. 52. dakikada Halıdere Belediyespor, Mehmetcan ile durumu 2-1 yaptı. Maç bu sonuçla bitecek denirken, 81.dakikada, Cihat’ın attığı golle mücadele 2-2 sona erdi. Bu arada 60. dakikada saha bir anda karıştı. Yahyakaptanspor’dan Ömer ve Halıdere Belediyespor’dan Burak, maçın hakemi, Birtan Yavuz’dan kırmızı kart gördü. Yahyakaptanspor 107. dakikada Cihat ile bir kez daha öne geçti, ancak iki dakika sonrasında Yakupcan (Dk.109) durumu 3-3 yaptı. Halıdere Belediyespor 111. dakikada galibiyet golünü buldu. Halıdere Belediyespor atağında top, Yahyakaptanlı bir futbolcunun eline çarpınca, hakem Birtan Yavuz penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Murat’ın attığı golle, mazın skoru ve 1.Küme Futbol Ligi’ne yükselen takım belirlendi: 4-3. Bu sonuçla Halıdere Belediyespor şampiyon olurken, gelecek sezon 1.Küme Futbol Ligi’nde yeniden mücadele etmeye hak kazandı.