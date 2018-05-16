Başarının tarifsiz mutluluğu: 3-2

Bu yıl Uzunçiftlikspor’un oldu!.. Zerre kadar destek görmeyen kulüp bölgenin adını altın harflerle Kocaeli futbol tarihine yazdırdı. Teknik Adam Savaş Demir, Uzunçiftlik’in çocukları ile yılın en anlamlı başarısına imza attı.

YILDIZ GİBİ PARLADILAR…

Sezon boyunca yalnızları oynayan ve sessiz sedasız 2. Amatör Futbol Ligi Play-Off finaline kalan Uzunçiftlikspor ile güçlü kadrosuyla dikkat çeken Gebze Tavşanlı Vin-San’da karşılaştı. İlginç maçı 3-2 kazanan Uzunçiftlikspor tarihi bir başarıya imza attı. Uzunçiftlikspor Futbol Okulu’ndan yetişen futbolcularla olağanüstü bir başarıya imza atan Kartepe ekibi yılın parlayan takımı oldu.

TAVŞANLI İNANILMAZ GOLLER KAÇIRDI

Karşılıklı ataklarla geçen maçın 25. dakikasında Uzunçiftlik penaltı kazandı ve Mustafa penaltı golüyle takımını öne geçirdi. Gole sevinemeyen Uzunçiftlik, 30 saniye sonra golü yedi. Tavşanlı’da Alperen 5 kişiyi çalımladı ve nefis bir gole imza attı. 16 ve 37’de Tavşanlı inanılmaz iki gol kaçırdı. 16’da Mustafa altı pastan kafa vuruşu ile topu auta gönderdi. 36’da Erdi’nin şutunda top Metin’in de müdahalesi ile önce üst direğe çarptı ardından çizgi üzerine düştü.

SELÇUK’UN FÜZESİ !..

İlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısı nefes kesti. 57’de Selçuk sol ayağı ile harika bir gol attı ve Uzunçiftlik öne geçti. Ancak golün santrasında duran top kazanan Tavşanlı 58’de Yunus ile beraberliği buldu. 77’de Uzunçiftlik Süleyman’ın şık golü ile bir kez daha öne geçti. 1 dakika sonra Tavşanlı beraberlik golünü kaçırdı. 86’da Uzunçiftlik’te genç stoper Kadir altı pasta rakibine gol şansı vermedi ve mutlak bir golü önledi. Normal sürenin bitimine 8 dakika kala Uzunçiftlik’te İsmail ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

TUZCU VE EKİBİ ÇOK İYİ MAÇ ÇIKARDI

Maçı yardımcıları ile birlikte başarı ile yöneten Sait Tuzcu maça 5 dakika ekledi. İnanılmaz bir heyecan içinde geçen mücadelede başka gol olmadı ve Uzunçiftlik 5 yıl sonra adını 1. Amatör Lig’e yazdırdı. Hak edilmiş bir şampiyonluk elde eden Uzunçiftlikte Teknik Adam Savaş Demir gözyaşlarına hakim olamadı. Eşi Mehtap Hanım da kimseden habersiz takım için özel bir pankart hazırlatarak eşini ve takımı kutladı. Uzunçiftlik’e kupasını KASKF Yönetim Kurulu üyesi başarılı spor adamı Şaban Eraslan takdim etti.

UZUNÇİFTLİKSPOR:3 TAVŞANLISPOR: 2

STAT: Vin-San

HAKEMLER: Sait Tuzcu****, Burak Celep****, Muhammed Sak****

UZUNÇİFTLİKSPOR: Metin***, Berkcan***, Fatih***, Erkin***, Kadir***, Berkay*** (Dk. 70 İsmail**), Selçuk***, Emre* (Dk. 33 Emirkan***), Muhammed Fatih***, Batuhan***, Mustafa***

TAVŞANLISPOR: Erdeniz**, Uğur**, Özgür***, Melih**, Erhan**, Erdem**, Erdi**, Yunus**, Mustafa** (Dk. 70 Süleyman*), Doğan** (Dk. 80 Tanju*) Alperen***

GOLLER: Dk. 26 Mustafa (P), Dk. 57 Selçuk, Dk. 77 Süleyman (Uzunçiftlik) Dk. 27 Alperen, Dk. 58 Yunus (Tavşanlı)

KIRMIZI KART: Dk. 82 İsmail (Uzunçiftlik)